Бывшего президента Франции Саркози обвинили в создании преступного сообщества

Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения в создании преступного сообщества после возможного финансирования его президентской кампании из Ливии.



«Николя Саркози предъявлены обвинения в создании «преступного сообщества». Бывшему президенту в марте 2018 года уже были предъявлены обвинения в «коррупции», «сокрытии хищения государственных средств» и «незаконном финансировании избирательной кампании», — сообщает 16 октября издание Figaro со ссылкой на государственного прокурора.



В ведомстве отметили, что по статье о создании преступного сообщества уже обвинили соратника экс-главы государства Тьерри Гобера. По версии следствия, именно он получал деньги из Ливии, которые тратились на кампанию Саркози.

