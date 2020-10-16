Бывшего президента Франции Саркози обвинили в создании преступного сообщества
Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения в создании преступного сообщества после возможного финансирования его президентской кампании из Ливии.
«Николя Саркози предъявлены обвинения в создании «преступного сообщества». Бывшему президенту в марте 2018 года уже были предъявлены обвинения в «коррупции», «сокрытии хищения государственных средств» и «незаконном финансировании избирательной кампании», — сообщает 16 октября издание Figaro со ссылкой на государственного прокурора.
В ведомстве отметили, что по статье о создании преступного сообщества уже обвинили соратника экс-главы государства Тьерри Гобера. По версии следствия, именно он получал деньги из Ливии, которые тратились на кампанию Саркози.
Во время последнего слушания в июне 2019 года экс-президент заявил, что он «полностью невиновен».
Дело о финансировании избирательной кампании Саркози возбудили в 2012 году, позже приостановили, но в 2017-м возобновили вновь.
По версии следствия, штаб бывшего президента преднамеренно исказил данные о финансировании его кампании в 2012 году, чтобы скрыть факт превышения предельно допустимого размера предвыборного фонда в 22,5 млн евро. В частности, финансирование кампании частично осуществлялось по поддельным счетам. Всего таким образом было переведено около 10 млн евро. По делу проходят 13 человек.