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16.10.2020 13:31
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Полтора месяца вход на «Чкаловскую» в час пик будет ограничен

Вход на станцию «Чкаловская» будет ограничен с понедельника, 19 октября. Метро обещает, что будет учитывать фактически пассажиропоток.

Как сообщает пресс-служба ГУПа 16 октября, до 8 декабря на станции будет проводиться модернизация эскалаторов. Она изменит режим работы наземного вестибюля станции.

По рабочим дням в час пик, с 18:00 до 19:00 часов, вход в вестибюль ограничен.

«Время ограничения может быть изменено по фактическому пассажиропотоку», — заявил в подземке.

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Комментарии (1)

169038702
О великие умы Петербургского метрополитена. Год назад были ограничения из-за замены эскалаторов. И теперь, год спустя, в период пандемии, оказалось, что так отлично их установили, что потребовалась модернизация. А что народ? Какая социальная дистанция? Да фиолетово, пусть будет еще больше толпа на входе. Видимо, здесь руководство города скромно закрывает глазки.
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