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16.10.2020 12:57
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В УЕФА подтвердили, что Петербург может остаться без Евро-2020

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин подтвердил, что организация рассматривает сокращение городов — участников Евро-2020. Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир Movistar+ 16 октября.

«Мы всегда следим за ситуацией, но мы абсолютно уверены, что чемпионат Европы будет сыгран. Мы планируем провести его в таком виде, в каком он есть сейчас. Но я должен сказать, что вместо 12 стран мы можем провести ЕВРО в 11, в восьми, в пяти или в одной стране», — заявил Чеферин.

При этом ранее генеральный директор оргкомитета турнира и член исполкома УЕФА Алексей Сорокин назвал подобную информацию слухами, подчеркнув, что подготовка к проведению Евро-2020 в Петербурге продолжается.

«Продолжаем в установленном порядке готовиться к проведению матчей Евро. Мы находимся в постоянном контакте с УЕФА, не так давно провели с ними круглый стол, посвященный потенциальному развитию событий. Никаких оснований под этими слухами нет», — заявил Сорокин.

Ранее британские СМИ сообщили, что УЕФА из-за продолжающейся эпидемии коронавируса может отказаться от ранее запланированного формата Евро-2020 с матчами в 12 городах Европы. Вместо этого организация может выбрать одну страну, где пройдут все игры и это будет точно не Россия.

Ранее Евро-2020 из-за эпидемии коронавирусной инфекции перенесли на 2021 год. Название при этом было решено не менять. Изначально планировалось, что чемпионат Европы пройдёт в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Смольный подтвердил участие Петербурга. В городе планируются матчи группы с участием России, Финляндии, Дании и Бельгии, а также один из четвертьфиналов турнира. Бюджет проведения турнира в Санкт-Петербурге составил 3,5 млрд рублей.

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Комментарии (5)

Kot Piter
А денежки за билеты уже собрали, и пока не собираются возвращать! =/
alexpalspb
И быстрее бы убрали эти бетонные блоки и уродские нагромождения возле стадиона!
USSR_forever
пусть в Москву едут... нам эти пробки и кортежи с членовозами не нужны. Лучше деревья на Невском посадите и скамеечки поставьте...
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