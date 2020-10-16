В деле чиновников петербургского Госстройнадзора появилась еще одна взятка. Теперь на 8 млн рублей

Как сообщает ведомство, в прошлом году действующий в интересах компании «СК «Монолит» 44-летний мужчина через ранее фигурировавшую в деле в качестве посредника Ольгу Шелестий передал начальнику отдела Службы строительного надзора Петербурга Виталию Пономареву взятку в размере 8 млн рублей. За эту сумму чиновник должен был закрыть глаза на нарушения и выдать положительный акт итоговой проверки здания в Невском районе.

Как ранее писало 47news, объект, о котором идет речь — это апартаменты на пересечении улицы Крыленко и Дальневосточного проспекта. В 2016 году «СК «Монолит» заключила договор на строительство с «ЗетГрупп». То есть, по факту, дом строила эта компания. Он был сдан в эксплуатацию в декабре 2019 года. Издание отмечало, что в материалах дела в качестве свидетеля фигурирует Антон Фалейтор. Он, по всей видимости, приходится сыном Виталию Фалейтору, который, по данным СПАРК, является владельцем «ЗетГрупп».



Того, кто передавал многомиллионный гонорар, задержали накануне. Ему предъявлено обвинение в посредничестве во взятке. Сейчас он находится в ожидании избрания меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.



В августе этого года следователи, а также оперативники экономического управления полицейского главка пришли с обысками в петербургский Госстройнадзор. В результате были задержаны начальник отдела Службы строительного надзора Петербурга Виталий Пономарев и его коллега, начальница сектора санитарного надзора отдела, который занимается специальными видами работ, Светлана Соловьева. По версии следствия, годом ранее они сговорилась о получении 500 тысяч рублей от «Теорема-Терминал», пообещав компании проигнорировать нарушения, выявленные в ходе строительства многофункционального комплекса на проспекте Обуховской Обороны. В каких долях два чиновника могли поделить между собой полученные деньги — неизвестно. Посредником выступила Ольга Шелестий.

