В деле о взятке в Госстройнадзоре появился производственный центр на Обуховской обороны. Следствие полагает, что за последние два года чиновники получали не только там.

В деле о взятке чиновника из Госстройнадзора появился промышленный МФК. Застройщик заявил, что не в курсе

Виталий Пономарев Фото: Объединенная пресс-служба судов

Начальника отдела Службы строительного надзора Петербурга Виталия Пономарева суд отправил в СИЗО, его коллегу Светлану Соловьеву — под домашний арест за активное сотрудничество. В материалах дела всплыла полумиллионная взятка за сокрытие нарушение при строительстве МФК на проспекте Обуховской Обороны. Гендиректор компании-застройщика утверждает, что впервые слышит и об уголовном деле, и об интересе правоохранителей к обстоятельствам возведения здания.

Накануне Октябрьский районный суд Петербурга вынес решение об избрании меры пресечения начальнику отдела надзора за специальными видами работ Госстройнадзора Виталию Пономареву, обвиняемому в получении взятки в крупном размере группой лиц. Чиновника арестовали на два месяца, ходатайство оставить Пономарева под домашним арестом под залог квартиры стоимостью 6 млн рублей суд оставил без удовлетворения.



По версии следствия, начальник отдела службы и руководитель сектора санитарно-эпидемиологического надзора Светлана Соловьева через посредника — Ольгу Шелестий получили полмиллиона рублей за то, чтобы закрыть глаза на нарушения, выявленные в ходе строительства многофункционального комплекса на проспекте Обуховской обороны. Строительство объекта осуществляло ООО «Теорема-Терминал».

На заседании суда чиновник заявил, что не помнит о событиях 3 августа 2018 года, когда, по версии следствия, ему была передана взятка. Из материалов дела, по информации «Фонтанки», следует, что Пономарев и Соловьева получили от Шелестий сведения, что компания «заинтересована в невыявлении нарушений при проведении проверки указанного объекта капитального строительства и скорейшем вводе его в эксплуатацию путем сокрытия выявленных нарушений и подписания соответствующих актов сотрудниками» Госстройнадзора.

При этом Соловьева должна была в ходе дальнейшей проверки не выявлять нарушения, а те, которые были выявлены ранее — скрыть. А Пономарев — подписать акт итоговой проверки. В тот же день, полагает следствие, Пономарев сообщил посреднице о готовности посодействовать.



В свою очередь, Шелестий не позднее 3 августа 2018 года предложила «неустановленным лицам, представляющим интересы ООО «Теорема-Терминал»» передать через неё взятку. Следствие полагает, что деньги от этих лиц она получила в этот же день, и передала их Пономареву в помещении Госстройнадзора на улице Зодчего Росси. В каких долях два чиновника могли поделить между собой полмиллиона — неизвестно. В этот же день, 3 августа, с полудня до почти 5 часов вечера Пономарев получил 500 тысяч рублей от Шелестий.

Здание, процесс строительства которого попал в объектив правоохранителей — это многофункциональный комплекс, расположенный по адресу проспект Обуховской обороны, 295АС, указано в материалах дела. Однако с 2017 года эта компания в указанной локации получила разрешение на ввод в эксплуатацию объекта с милицейским адресом Запорожская улица, дом 12, строение 1, расположенного на участке пр. Обуховской Обороны, 295 АН , а в Яндекс.Картах, к примеру, оно ищется по адресу с литерой АШ или по милицейскому адресу.



Это здание с кадастровой стоимостью более 576 млн рублей и площадью 12,7 тысяч кв. метров. Разрешение на ввод в эксплуатацию «Теорема-Терминал» получила спустя чуть более двух месяцев после указанных событий — 16 октября 2018 года. Между тем, здание с литерой АС, по данным публичной кадастровой карты, расположено по соседству, и было построено еще в 1970 году. Его площадь всего 1,5 тысячи «квадратов».

База данных СПАРК знает только одну компанию с названием «Теорема-Терминал». Это ООО с 2012 года принадлежит компании РИТЕКРО ЛИМИТЕД, зарегистрированной в столице Кипра. Гендиректор компании Виктор Фирсов в комментарии «Фонтанке» сообщил, что впервые об уголовном деле услышал от корреспондента.

«Я особо не хочу комментировать. Я от вас впервые это услышал, и нигде ранее об этом не читал. Никаким криминальными делами, хочу вас заверить, мы не занимались», - сказал он.

Глава компании утверждает, что никаких нарушений при строительстве многофункционального комплекса выявлено не было. И правоохранительные органы не связывались с ним.



«Мы работали только с официальными компаниями на основании договоров, отдельно с каким-то физическими лицами мы не работали. У нас все юридически чисто, и финансово прозрачно», - добавил Фирсов, уточнив, что предположений, какие лица могли действовать в интересах компании, у него нет.

Напомним, издание 47News писало, что 12 августа в Госстройнадзоре прошли обыски, в результате которых были задержаны Пономарев и Соловьева. Предварительная версия гласила, что в течение 2018 и 2019 годах в карманы чиновников могли уйти 7,8 млн рублей. Следствие считает, что средства, в том числе, поступали и от компании «СК Монолит», взамен которых обещали лояльное отношение и подписание итогового акта проверки. Издание писало, что объект, о котором идет речь — это апартаменты на пересечении улицы Крыленко и Дальневосточного проспекта. В деле в качестве свидетеля фигурирует Антон Фалейтор, который, вероятно, приходится сыном бизнесмену Виталию Фалейтору, хозяину компании «ЗетГрупп». С этой компанией четыре года назад «СК Монолит» заключила договор на строительство апартаментов на Крыленко.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

