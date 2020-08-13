Как сообщает объединённая пресс-служба судов, к половине седьмого вечера 13 августа у Соловьёвой истёк срок задержания, запирать в клетку на заседании в Октябрьском районном суде её не стали. Судья отнёсся к ней без строгости и отказал в ходатайстве следователя, который просил заключить женщину под стражу.

Начальницу сектора санитарного надзора отдела, который занимается специальными видами работ, Светлану Соловьёву обвиняют в получении взятки. По версии следствия, Соловьёва вместе с руководителем её отдела Виталием Пономарёвым 3 августа 2018 сговорилась о получении 500 тысяч рублей от компании «Теорема-Терминал». За эту сумму якобы обещали закрыть глаза на огрехи в строительстве при приёмке многофункционального комплекса на проспекте Обуховской Обороны, 295 АС.



Следствие настаивает, что 3 августа 2018 года Пономарёву через посредницу Шелестину передали деньги. Сам он за два года подробности того дня позабыл и на заседании не смог вспомнить, держал ли в руках полмиллиона. Чтобы избежать СИЗО, он предложил залог в виде квартиры стоимостью 6 миллионов рублей, но суд не убедил.