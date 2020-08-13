Обвиняемый во взяточничестве чиновник петербургского Госстройнадзора Виталий Пономарёв сделал попытку избежать следственного изолятора, но не преуспел. Полмиллиона, якобы полученные за лояльность к строителям, начальнику не запомнились.

Адвокаты просили ограничить его свободу домашним арестом, в залог предложили квартиру за 6 миллионов рублей. Сам обвиняемый обещал давление ни на кого не оказывать и отмечал, что без загранпаспорта границы для него закрыты. Следствие уверено, что сбежать чиновник сможет и без документа, и попросило отправить его в СИЗО. Суд не возразил: Пономарёв арестован до 10 октября.

В изоляторе следователи рассчитывают также увидеть предполагаемую соучастницу в преступлении и коллегу по отделу Пономарёва — главу сектора санитарного надзора отдела Светлану Соловьёву. Согласно материалам уголовного дела, чиновники через посредницу получили 500 тысяч за лояльность при приёмке многофункционального комплекса на проспекте Обуховской Обороны, 295, в августе 2018 года. МФК возводила компания «Теорема-Терминал», через четыре месяца комплекс ввели в эксплуатацию.

«В процессе Пономарев пояснил, что совсем ничего не помнит о событиях, которые были 3 августа 2018 года», — рассказали в пресс-службе.

Обыски в петербургском Госстройнадзоре Следственный комитет и оперативники экономического управления полицейского главка провели 11 августа. Следственные действия прошли в рамках дела о «посредничестве во взятке», возбужденного в отношении петербурженки, действующей в интересах одной из строительных организаций Санкт-Петербурга.