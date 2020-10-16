Найти новостройку полностью из кирпича сегодня непросто — их доля на рынке всего несколько процентов. Большинство же компаний используют его только для внутренних элементов зданий и облицовки фасадов.

Надежно, но дорого. Почему в Петербурге мало строят домов из кирпича



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Ценят кирпич за прочность, долговечность и экологичность. Но поскольку каждый кирпич, как и раньше, надо укладывать вручную, время строительства и стоимость работ значительно возрастают. И гораздо чаще используются более быстрые технологии — панельного или монолитного домостроения.

Дома, построенные из кирпича, занимают всего 3% во всем предложении новостроек в Петербурге и пригородных районах Ленобласти, причем в Петербурге всего 2%, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость». При этом нельзя сказать, что кирпич — непопулярный строительный материал, так каа на рынке лидирует кирпично-монолитное домостроение. На него по агломерации приходится 59% (непосредственно в городе — 63%) жилых комплексов.

Как отмечает генеральный директор ПСК (входит в ГК «ПСК») Юрий Колотвин, преобладание монолитной (каркасно-монолитной) технологии в жилом строительстве было зафиксировано еще в начале 2010-х, на втором месте — строительство из панелей. И с тех пор ситуация не изменилась. В Петербурге работает лишь несколько застройщиков, активно применяющих кирпич. «Строительный трест» для создания своих объектов в качестве основного материала традиционно использует кирпич, из года в год совершенствуя технологию», — рассказывает директор по строительству компании «Строительный трест» Андрей Паньков. Но даже в тех домах, которые мы относим к типу «кирпичные», не все стены выполнены из кирпича, отмечает Ольга Ульянова, директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис групп». «Построить многоквартирный жилой комплекс только из кирпича нельзя, перекрытия в любом случае будут железобетонными», — подтверждает директор департамента управления проектами Glorax Development Андрей Лопатин. В частном загородном домостроении ситуация немного другая — по оценкам директора ООО «Группа компаний «СтройСинтез» Владимира Иванова, доля кирпича здесь составляет 15%.

Исторический контекст Сейчас новые здания из кирпича практически не строят, но в прошлом этот строительный материал применялся очень активно. На протяжении трех с лишним столетий истории Петербурга основным материалом в жилищном строительстве являлся натуральный кирпич. «Практически все дореволюционные здания в городе были построены из красного керамического кирпича, основу которого составляла глина», — говорит Андрей Паньков. «Мы можем увидеть примеры кирпичного домостроения на Английской набережной, Галерной улице, Вознесенском проспекте — но все это исторические здания, которые были сложены полностью из кирпича», — рассказывает руководитель проектов девелопмента Becar Asset Management Александр Кириятских. Отношение строителей к кирпичу менялось от эпохи к эпохе. Так, в сталинский период в жилищном строительстве для облицовки непарадных фасадов начали активно использовать более дешевый силикатный кирпич, который состоял из кварцевого песка и извести. В послевоенный период руководство страны поставило задачу в короткие сроки восстановить разрушенные жилые массивы, одновременно ориентируясь на отход от коммунального заселения. Задача решалась путем создания дешевого типового проекта многоквартирного дома. Для этих целей подходящим вариантом стало панельное строительство — в хрущевский период произошел настоящий строительный бум.

Со временем «дедовские» методы строительства из кирпича были несколько модернизированы. Традиционная кирпичная кладка уступила место сборке стен из крупноформатных поризованных блоков. К тому же, массовое банкротство советских предприятий строительного комплекса, «выпекавших» кирпич и железобетонные конструкции для строек, дало толчок развитию технологий монолитного домостроения. Еще 15 лет назад перекрытия большинства домов в Петербурге выполнялись из сборных конструкций, а сегодня почти все строители используют монолит — это быстрее и технологичнее. Именно поэтому многие жилые здания, которые строились в Петербурге, начиная с середины 1990-х годов, но при этом имеющие кирпичную облицовку фасадов, не традиционные кирпичные, а кирпично-монолитные. «Объектов «Строительного треста» это не касается. Мы были и будем верны кирпичу», — говорит Андрей Паньков. Дорогое удовольствие Как и у любого другого материала, у кирпича есть достоинства и недостатки. Преимуществами технологии, по словам Ольги Ульяновой, являются экологичность, хорошие характеристики по теплоизоляции и звукоизоляции, гибкость планировочных решений. К недостаткам относят дороговизну и длительность строительного цикла.

— Кирпич — это экологически чистый материал, максимально приближенный к природному, в отличие от бетона, все виды кирпича экологичны и содержат минимальное количество добавок, — отмечает Владимир Огурцов, коммерческий директор ООО «Дальпитерстрой». — Кроме того, это еще и относительно дешевый в производстве материал» Но на сам кирпич в стоимости кирпичной кладки приходится всего 10–20%. «Но его надо привезти, поднять, приготовить раствор, кирпичная кладка требует высокой квалификации каменщиков, — говорит Владимир Иванов, — плохой тренд, что появляется много суррогатов под видом кирпича, когда под видом кирпича пытаются продать больше воздуха — это теплая керамика, поризованный камень». Андрей Паньков считает главным достоинством кирпичных домов прочность и долговечность: доказательством тому являются кирпичные сооружения прошлого века, которые до сих пор имеют приличный вид и качество. Кроме того, его теплопроводность позволяет поддерживать благоприятный микроклимат внутри помещения.

Но, конечно, на возведение кирпичного здания уходит гораздо больше времени, так как каждый кирпич надо уложить отдельно, предварительно подготовив поверхность. «Кирпичная кладка — всегда ручная работа, ее невозможно автоматизировать», — поясняет Андрей Паньков. Впечатляют и объемы материалов. Например, при строительстве пятиэтажного комплекса «Сосновка» на проспекте Тореза было использовано почти 30 млн кирпичей, при этом реализуемая площадь этого дома составляет 35 тыс. кв. м. Руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева дополняет, что кирпичное строительство требует высокой квалификации рабочих-каменщиков, работающих непосредственно на площадке, — это не позволяет одновременно реализовать масштабные проекты и большие объемы, а значит, технология не может быть широко распространенной. — Кирпич по прежнему остается самым дорогим материалом для строительства, в том числе потому, что он предполагает ручную работу, — резюмирует директор по строительству ГК «Ленстройтрест» Артем Орешко. — Поэтому, например, многие застройщики уходят от использования кирпичных перегородок внутри квартир, заменяя их на газобетонные блоки или пазогребневые плиты, которые также выдерживают большие нагрузки.

Если говорить об особенностях использования кирпича, то Юрий Колотвин отмечает, что он вполне пригоден для малоэтажных домов на устойчивых грунтах, но в то же время этот материал не всегда геометрически идеален, а для выхода на расчетную несущую способность кирпичная стена должна быть довольно толстой. «В Северной столице строительство многоэтажных монолитных зданий обусловлено сложностью и нестабильностью грунтов, — поясняет Юрий Колотвин, — чем выше здание, тем очевиднее преимущества монолитного конструктива». Внешняя сторона Как бы то ни было, но без кирпича до сих пор не обходится ни одна стройка. Но на сегодняшний день его чаще использует локально, в элементах конструктива, как часть основания или же для современных перегородок из крупноформатного кирпича или блока, отмечает Александр Кириятских. — Его используют при возведении различных сооружений и элементов здания, как-то: фундамента и цоколя, наружных лестниц, внутрикомнатных перегородок и стен, колонн, шахт лифтов, подвальных помещений, облицовки наружных стен зданий, — продолжает Владимир Огурцов, — для колонн, сводов и основной кладки обычно используют рядовой полнотелый кирпич, для отделки фасадов — различные виды облицовочного кирпича: глазурованный, ангобированный, клинкерный. — Кирпич сам по себе является фактурным материалом, устойчивым к внешним воздействиям и хорошо сохраняющим свои характеристики — особенно по сравнению со штукатуркой, — объясняет руководитель аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов. — Поэтому из кирпича можно создавать интересные, прочные фасады. Кладка постепенно усложняется, используются разнообразные сочетания текстур, цветов. Кирпич все чаще используется для оформления мест общего пользования, лифтовых холлов, парадных. «При облицовке фасадов мы используем разные виды кладок, в том числе наиболее оригинальную — баварскую», — дополняет Андрей Паньков. Помимо строительства непосредственно домов, кирпич также может использоваться при создании малых архитектурных форм (МАФов), обустройстве дворовых пространств с кирпичными ограждениями или, например, уличными очагами. Одной из тенденций на рынке стал рост популярности темного фасадного клинкера, отмечают в «Группе ЛСР» если в 2019 соотношение клинкера светлых и темных оттенков составляло 46% и 54%, то в 2020 году уже — 40% и 60% соответственно. — Чтобы заинтересовать современного покупателя, необходимо предлагать ему не отдельно кирпич, а комплексные цветовые решения для фасадов, — отмечает генеральный директор «ЛСР. Стеновые» (входит в «Группу ЛСР») Сергей Маковеев. — Для этого мы составляем колористические карты или миксы, где фасады собраны из разных цветов и фактур кирпича. В результате клиент получает более привлекательный фасад за меньшие деньги в сравнении с исполненным в один цвет. Клинкерный кирпич широко используется при мощении дорожек, тротуаров. В загородном строительстве клинкер часто используется на участках при обустройстве площадок под различные пространства. Также кирпич часто используют при декоративной отделке помещений в стиле лофт, рассказывает Андрей Паньков, сегодня производители предлагают даже специальный состаренный кирпич, который имитирует старую кладку.

Местное производство В Петербурге основным производителем полнотелого кирпича является «Группа ЛСР» — ООО «ЛСР. Стеновые материалы» принадлежат 4 кирпичных завода — по одному в Санкт-Петербурге и Московской области и два — в Ленинградской. Совокупная их мощность составляет примерно 390 млн штук условного кирпича в год. — Часть кирпича завозится с заводов Новгорода и Пскова, но там природные месторождения истощаются, поэтому производство постепенно сокращается, — рассказывает Владимир Огурцов. — Лицевой (облицовочный) кирпич также производится на наших заводах, но бывает, что приходится заказывать его из других регионов — Подмосковья, Урала и даже Сибири. Все зависит от искомого качества и цвета, не всегда в родном регионе представлен необходимый ассортимент. Дорожает на глазах В первом полугодии 2020 года спрос на стройматериалы оставался стабильным, несмотря на ограничения, связанные с пандемией. Одной из причин стало увеличение количества онлайн-сделок: продажи в интернет-магазине стеновых материалов «Группы ЛСР» с начала года выросли на 6%, рассказывают в компании. Если говорить о росте цен на кирпич, то ситуация отличается в зависимости от производителя. «Темп роста цен не сводится к общей цифре, — говорит Андрей Лопатин, — в целом, за полгода мы зафиксировали подорожание по отдельным позициям от 3 до 10%». Юрий Колотвин говорит, что в среднем стоимость кирпича выросла примерно на 5–7%, хотя у ряда производителей цены не менялись. «Вообще дать однозначную оценку не так и просто, поскольку ценовой разброс от 12–13 до 50 рублей за штуку — в зависимости от типа кирпича, его назначения, характеристик, производителя и объемов закупок», — поясняет он. Александр Кириятских оценивает рост цен на кирпич в этом году в 2–3%. Владимир Огурцов также отмечает, что в этом году цены практически не изменились, а вот за последние лет пять кирпич подорожал в среднем на 40% — впрочем, как и большинство стройматериалов. «Если говорить о тенденциях, то не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предсказать дальнейший рост цен на импортные материалы, — прогнозирует эксперт, — с отечественными ситуация получше — во всяком случае, пока». В целом на рост цен на основные позиции по строительным материалам повлияли пандемия и падение цен на нефть. — Особенно заметно удорожание импортной продукции, стоимость которой привязана к курсу доллара, — говорит Артем Орешко, — рост затронул алюминиевые металлоконструкции, оконные профили и конструкции лифтов. В среднем динамика цен была в пределах инфляции. Также удорожание затронуло инженерные системы и высокотехнологичное оборудование. Речь идет об элементах систем вентиляции, кондиционирования, отопления, электроснабжения, комплектующих для лифтов и некоторых других позициях. Большинство из них закупаются за рубежом. Но в целом, сегодня процент импортных материалов, применяемых для строительства домов в России гораздо ниже, чем еще 10 лет назад, отмечает Артем Орешко. Отечественные компании научились производить тепло- и гидроизоляционные материалы, которые приближаются по качеству к импортным аналогам. Кроме того, во многих новостройках сейчас устанавливается не зарубежное, а отечественное электрооборудование и сантехника очень достойного качества, а также приборы учета энергоресурсов. Если говорить об общих тенденциях на рынке, то, по словам Юрия Колотвина, происходит естественный отбор материалов, которые доказали свою эффективность, надежность и удобство в работе. — Общая тенденция заключается в поиске таких технологий и материалов, которые позволят удешевить, упростить и ускорить строительство без потерь надежности, — говорит Колотвин. — Имеют место как новые сочетания давно известных материалов, так и их технологическое развитие. И наиболее перспективным остается бетон. Например, технология ячеистых бетонов известна с середины прошлого века, если не раньше, и продолжает развиваться. Как результат, современный газобетон представлен десятками вариантов по прочностным и изоляционным характеристикам, разной размерности и т.д. Идея сэндвич панелей также получила развитие в бетоне. Современные панельные дома строятся из «плит-бутербродов», в которых между слоями бетона уложен слой утеплителя. Наконец нашумевшие несколько лет назад 3D-принтеры для «печати» целых зданий также по сути своей являются автономными бетононасосами с цифровым управлением. Развиваются технологии производства материалов для утепления и расширяется применение полистиролов и PIR. Одна из главных задач в строительств новых домов — высокая теплоэффективность. Борьба за снижение потребления ресурсов в строительстве проявляется возведением зданий, которые будут требовать как можно меньше энергии на отопление. Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»