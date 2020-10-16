Петербургский таксист скандалил и демонстрировал нож пассажирке. Оценить поездку предстоит полиции
Высокий рейтинг от своей пассажирки не получит водитель такси, подвозивший ее в начале нового дня. Оценить поездку предстоит сотрудникам правоохранительных органов.
Как стало известно «Фонтанке» 16 октября, накануне в полицию обратилась 24-летняя уроженка Тольятти, которая поведала историю о потенциально опасной поездке на такси.
По ее словам, она решила воспользоваться услугой перевозчика. По пути у нее произошел словесный конфликт с водителем, который сначала устроил скандал, а затем схватил нож. Демонстрируя оружие, он стал вытаскивать свою пассажирку из машины. В этот момент в ее руках был мобильный телефон, который упал и разбился об асфальт.
После этого таксист сел обратно в автомобиль и уехал. Придя в себя, девушка обратилась в полицию.
Предварительная проверка личности агрессивного шофера показала, что ранее он был судим за дачу взятки и мошенничество. Проводится проверка.