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16.10.2020 09:43
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Петербургский таксист скандалил и демонстрировал нож пассажирке. Оценить поездку предстоит полиции

Высокий рейтинг от своей пассажирки не получит водитель такси, подвозивший ее в начале нового дня. Оценить поездку предстоит сотрудникам правоохранительных органов.

Как стало известно «Фонтанке» 16 октября, накануне в полицию обратилась 24-летняя уроженка Тольятти, которая поведала историю о потенциально опасной поездке на такси.

По ее словам, она решила воспользоваться услугой перевозчика. По пути у нее произошел словесный конфликт с водителем, который сначала устроил скандал, а затем схватил нож. Демонстрируя оружие, он стал вытаскивать свою пассажирку из машины. В этот момент в ее руках был мобильный телефон, который упал и разбился об асфальт.

После этого таксист сел обратно в автомобиль и уехал. Придя в себя, девушка обратилась в полицию.

Предварительная проверка личности агрессивного шофера показала, что ранее он был судим за дачу взятки и мошенничество. Проводится проверка.

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Комментарии (3)

Igorius
Странная история, обычно в изложении только одной из сторон конфликты выглядят более гладко. Интересно, как себя вела и что такого наговорила таксисту "уроженка Тольятти", что тот просто выкинул её из машины, да еще и был вынужден для этого "демонстрировать нож"... Не грабил, не домогался, а просто высадил и уехал... Что-то мне подсказывает, что уроженка славного города тазостроителей не является образцом культуры общения.
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