США сняли запрет для гражданской авиации на полеты над Черным морем вблизи Симферополя

Запрет действовал с 2014 года после вхождения Крыма в состав России. Из документа следует, что условия в воздушном пространстве изменились и уровень опасности для гражданской авиации снизился. При этом подчеркивается, что отмена запрета не означает признания Крыма российской территорией.

Власти США отменили запрет на полеты своих авиакомпаний над Черным морем вблизи Крыма в определенных зонах полетной безопасности Симферополя. Уведомление Федерального авиационного управления США (FAA) опубликован на сайте Федерального реестра 16 октября.

«Хотя FAA ожидает, что Россия будет заявлять нелигитимные территориальные претензии и конкурирующих (с украинскими) поставщиков аэронавигационных услуг, Украина продемонстрировала, что по-прежнему намерена принимать необходимые меры для сокращения остающихся рисков полетной безопасности в районе полетной информации Симферополя», - говорится в тексте.



Вместе с тем Соединенные Штаты сохраняют до октября 2021 года сохранили запрет на выполнение рейсов своих авиакомпаний в районе полетной информации Днепропетровска, объясняя это сохраняющимися рисками из-за конфликта на востоке Украины.

