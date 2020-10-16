США сняли запрет для гражданской авиации на полеты над Черным морем вблизи Симферополя
Власти США отменили запрет на полеты своих авиакомпаний над Черным морем вблизи Крыма в определенных зонах полетной безопасности Симферополя. Уведомление Федерального авиационного управления США (FAA) опубликован на сайте Федерального реестра 16 октября.
Запрет действовал с 2014 года после вхождения Крыма в состав России. Из документа следует, что условия в воздушном пространстве изменились и уровень опасности для гражданской авиации снизился. При этом подчеркивается, что отмена запрета не означает признания Крыма российской территорией.
«Хотя FAA ожидает, что Россия будет заявлять нелигитимные территориальные претензии и конкурирующих (с украинскими) поставщиков аэронавигационных услуг, Украина продемонстрировала, что по-прежнему намерена принимать необходимые меры для сокращения остающихся рисков полетной безопасности в районе полетной информации Симферополя», - говорится в тексте.
Вместе с тем Соединенные Штаты сохраняют до октября 2021 года сохранили запрет на выполнение рейсов своих авиакомпаний в районе полетной информации Днепропетровска, объясняя это сохраняющимися рисками из-за конфликта на востоке Украины.