Билл Гейтс считает, что зимой ситуация с коронавирусом станет ещё хуже
Основатель компании Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс ожидает, что предстоящей зимой обстановка с коронавирусом станет хуже. Об этом он рассказал 16 октября в в интервью изданию Politico.
«Число заражений растет, а с наступлением холодов люди чаще находятся в помещениях. Это увеличивает шансы передачи вируса», — объяснил миллиардер. По его словам до появления вакцины вирусу можно противостоять только элементарными мерами безопасности: не появляться в местах массового скопления людей, носить маски и мыть руки.
Ранее Гейтс заявлял, что к привычной жизни люди смогут вернуться только при появлении вакцины. Он прогнозирует, что пандемия закончится не раньше 2022 года, а пока можно лишь снижать показатели распространения вируса.
По данным университета Джона Хопкинса, число заболевших коронавирусом во всем мире приближается к 39 млн человек. Россия на четвертом месте с 1,34 млн зараженных.