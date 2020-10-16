Билл Гейтс считает, что зимой ситуация с коронавирусом станет ещё хуже

Основатель компании Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс ожидает, что предстоящей зимой обстановка с коронавирусом станет хуже. Об этом он рассказал 16 октября в в интервью изданию Politico.



«Число заражений растет, а с наступлением холодов люди чаще находятся в помещениях. Это увеличивает шансы передачи вируса», — объяснил миллиардер. По его словам до появления вакцины вирусу можно противостоять только элементарными мерами безопасности: не появляться в местах массового скопления людей, носить маски и мыть руки.

