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16.10.2020 07:40
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Билл Гейтс считает, что зимой ситуация с коронавирусом станет ещё хуже

Основатель компании Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс ожидает, что предстоящей зимой обстановка с коронавирусом станет хуже. Об этом он рассказал 16 октября в в интервью изданию Politico.

«Число заражений растет, а с наступлением холодов люди чаще находятся в помещениях. Это увеличивает шансы передачи вируса», — объяснил миллиардер. По его словам до появления вакцины вирусу можно противостоять только элементарными мерами безопасности: не появляться в местах массового скопления людей, носить маски и мыть руки.

Ранее Гейтс заявлял, что к привычной жизни люди смогут вернуться только при появлении вакцины. Он прогнозирует, что пандемия закончится не раньше 2022 года, а пока можно лишь снижать показатели распространения вируса.

По данным университета Джона Хопкинса, число заболевших коронавирусом во всем мире приближается к 39 млн человек. Россия на четвертом месте с 1,34 млн зараженных.

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Комментарии (5)

Castor Troy
А зимой мы можем болеть простудой, вот оно как! А каким штаммом какого вируса она вызвана - каждые несколько месяцев новым. И только в этом году, человечество насмотревшееся бодипозитивщиц, политиков-социалистов, тверка и прочих Гретт, а как следствие резко прибавив в эрудированности, решило вдруг из простуды сделать великЫй Морь!
Kruger
Билл Гейтс коллега Онищенко?
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