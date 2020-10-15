«Прорыв из кризиса на самокате со справкой». Как магазин в пандемию шил медицинскую одежду

«Фонтанка» продолжает рассказывать читателям о том, как предприятия малого бизнеса, участники проекта «Покупай у своих», работали во время карантина.



«Наша фирма осталась на плаву. Магазин до сих пор продает товары для здоровья и товары для инвалидов. Возможно, мы делаем действительно что-то полезное для общества. Эта мысль греет душу. А может быть, нам просто повезло», — говорит коммерческий директор Ирина Ильина.



По словам Ирины, в первую нерабочую неделю продажи магазина упали более чем на 50%. «Нашим единственным надежным активом оставался довольно приличный собственный склад товаров, который мы могли постепенно реализовывать и за счет этого кормиться. Даже сомнений не было в том, что мы должны продолжать работать. Но как? Склад, кстати, находился в центре города, и кто-то из сотрудников должен был каждый день физически находиться на рабочем месте, паковать товар и отправлять на доставку. И при этом не болеть, — вспоминает Ильина. — В ассортименте нашего магазина, к счастью, оказались не только мочалки и шампуни для мытья без воды, но и целая группа товаров санитарного назначения в виде кресел-туалетов и сидений для ванны. Этот факт давал нам право работать. Кладовщик ездил на работу через полгорода на самокате! На протяжении полутора месяцев каждый день он игнорировал общественный транспорт, благодаря чему не только избежал заразы, но и укрепил свою сердечно-сосудистую систему. Но главное, для того, чтобы перемещаться по городу, ему оформили справку, в которой была обоснована необходимость перемещения!»

