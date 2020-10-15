«Прорыв из кризиса на самокате со справкой». Как магазин в пандемию шил медицинскую одежду
«Фонтанка» продолжает рассказывать читателям о том, как предприятия малого бизнеса, участники проекта «Покупай у своих», работали во время карантина.
«Наша фирма осталась на плаву. Магазин до сих пор продает товары для здоровья и товары для инвалидов. Возможно, мы делаем действительно что-то полезное для общества. Эта мысль греет душу. А может быть, нам просто повезло», — говорит коммерческий директор Ирина Ильина.
По словам Ирины, в первую нерабочую неделю продажи магазина упали более чем на 50%. «Нашим единственным надежным активом оставался довольно приличный собственный склад товаров, который мы могли постепенно реализовывать и за счет этого кормиться. Даже сомнений не было в том, что мы должны продолжать работать. Но как? Склад, кстати, находился в центре города, и кто-то из сотрудников должен был каждый день физически находиться на рабочем месте, паковать товар и отправлять на доставку. И при этом не болеть, — вспоминает Ильина. — В ассортименте нашего магазина, к счастью, оказались не только мочалки и шампуни для мытья без воды, но и целая группа товаров санитарного назначения в виде кресел-туалетов и сидений для ванны. Этот факт давал нам право работать. Кладовщик ездил на работу через полгорода на самокате! На протяжении полутора месяцев каждый день он игнорировал общественный транспорт, благодаря чему не только избежал заразы, но и укрепил свою сердечно-сосудистую систему. Но главное, для того, чтобы перемещаться по городу, ему оформили справку, в которой была обоснована необходимость перемещения!»
Большая часть продаж компании всегда осуществлялась через интернет. «Курьерские службы, слава богу, работали. Но работали как-то непредсказуемо. Много пунктов выдачи товаров находились в торговых центрах и внезапно закрывались. Куда в этом случае отправлялся заказанный товар, мы и покупатель узнавали не сразу. Иногда сами покупатели, опасаясь заразы, предпочитали не выходить лишний раз из дома и не забирать заказанное, — делится Ирина. — Пришлось принять решение отправлять товар только до дверей и только по предоплате».
Когда начался дефицит масок и антисептиков, а потом и прочих медицинских расходных материалов или сырья для их изготовления, руководство вспомнило, что компания является не просто торгующей организацией, а производителем текстильных изделий. «Продажа ортопедических подушек собственной торговой марки составляет заметную долю нашего бизнеса. Роспотребнадзор приготовил инструкцию всем швейным предприятиям, как надо шить маски, из каких материалов, какого фасона и размера. И мы начали шить. И продавать, — рассказывает Ирина Ильина. — По случайному стечению обстоятельств, моя подруга, узнав о продаже масок в нашем магазине, пристыдила меня! Она сама организовала движение волонтеров, которые шили маски и бесплатно отдавали врачам в больницы: «Врачам не хватает средств защиты. Если вы умеете шить, то делайте что-нибудь посерьезнее, например халаты, костюмы, бахилы…» И мы стали шить одноразовую медицинскую одежду». В короткие сроки было развернуто масштабное производство. Для того чтобы вовремя выполнять большие заказы, Ирина привлекла более 100 швей-надомниц. Ровно два месяца компания шила средства индивидуальной защиты нон-стоп.
«А в это время в магазине накапливались и накапливались производимые нами изделия. Погрузка огромных мешков с одеждой из спанбонда, их складирование требовало дополнительного времени и дополнительных площадей. Старый офис перестал вмещать наши потребности. Мы были расположены на втором этаже в бизнес-центре класса Б в старом фонде с неудобными лестницами и переходами. 10 лет мы проработали на одном месте и жалко и страшно было оттуда уезжать. Арендодатель, кстати, не предоставлял нам арендных каникул. Предложил скидку 30%. Но и это было щедрым предложением. Поскольку наш бизнес центр терпел бедствие наравне со всеми. Каждый день кто-то уезжал, переезжал, освобождал офисы, — вспоминает Ирина. — Из-за карантина освободилось множество коммерческих площадей. И в этот момент мы смогли удачно переехать. Вместо одного помещения мы сняли сразу два за те же деньги! На первом этаже, ближе к метро и с окнами на фасад здания. Кто-то говорит, что кризис — время возможностей. Доля правды здесь есть. Но воспользоваться этими возможностями нам помогло колоссальное трудолюбие. И, конечно, немного удачи».