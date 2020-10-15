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15.10.2020 16:21
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Бывший тренер Шараповой — о побеге теннисиста с коронавирусом из Петербурга: Я ни за что бы не лёг в советскую больницу

Американский теннисный тренер Майкл Джойс, известный своим сотрудничеством с Марией Шараповой, высказался о ситуации с побегом американца Сэма Куэрри из Санкт-Петербурга.

«Без шуток, я бы сделал то же самое, особенно имея жену и 8-месячного ребёнка. Ни за что бы не лёг в советскую больницу на две недели, ещё и отдельно от своего ребёнка», — написал Джойс 15 октября в «Твиттере».

Американский теннисист Сэм Куэрри покинул Россию на частном самолёте 13 октября. Ранее организаторы петербургского турнира St. Petersburg Open заявили, что спортсмен с женой и 8-месячным ребенком дважды сдали положительные тесты на коронавирус. Из-за этого Сэма отстранили от участия в соревновании. Ему предложили госпитализацию или переехать из отеля в частную квартиру, однако американец отказался, после чего сбежал под покровом ночи. По информации «Фонтанки», он улетел в Копенгаген.

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Комментарии (6)

260778831
Отказался посетить ЛенЭкспо?
Во дурак...
Bobr Dobr
Зачем транслировать бред из пещеры?
У нас капитализм. Плати и будет тебе нормальная больница!
Павел Михайлов
А этот Майкл не добавил ещё, что у нас по Дворцовой медведи бегают с балалайками?
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