Начальник экономической полиции Петербурга поймал подчинённых на превышении полномочий. Увольнение их не спасло
Двое бывших сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и области попали под уголовное дело о превышении должностных полномочий. Им припомнили врезку в нефтепровод.
О задержании экс-полицейских 15 октября сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы. По информации издания, утром в четверг силовики нагрянули с обыском в загородные коттеджи во Всеволожском районе Ленобласти, где навестили подполковника Александра Антонова и майора Андрея Гречишина.
Первый до лета этого года возглавлял отдел ТЭК в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка, второй работал там же. По версии следствия, бывшим сотрудникам вменяют покровительство врезчикам в нефтепроводы (например, тем, кто врезался в трубу «Транснефть-Балтики» в Лупполово Всеволожского района в 2017 году). Отмечается, что материалы на Антонова и Гречишина поступили в Управление собственной безопасности в феврале, летом сотрудники решили уволиться из органов.
Как напоминает издание, в мае прошлого года пост начальника экономической полиции в Петербурге занял Евгений Ульянов, который прибыл из Москвы следом за начальником главка Романом Плугиным. Это первая операция в отношении подчинённых, которая реализована при его управлении.