Начальник экономической полиции Петербурга поймал подчинённых на превышении полномочий. Увольнение их не спасло

Двое бывших сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и области попали под уголовное дело о превышении должностных полномочий. Им припомнили врезку в нефтепровод.

О задержании экс-полицейских 15 октября сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы. По информации издания, утром в четверг силовики нагрянули с обыском в загородные коттеджи во Всеволожском районе Ленобласти, где навестили подполковника Александра Антонова и майора Андрея Гречишина.