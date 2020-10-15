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15.10.2020 12:58
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Начальник экономической полиции Петербурга поймал подчинённых на превышении полномочий. Увольнение их не спасло

Двое бывших сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и области попали под уголовное дело о превышении должностных полномочий. Им припомнили врезку в нефтепровод.

О задержании экс-полицейских 15 октября сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы. По информации издания, утром в четверг силовики нагрянули с обыском в загородные коттеджи во Всеволожском районе Ленобласти, где навестили подполковника Александра Антонова и майора Андрея Гречишина.

Первый до лета этого года возглавлял отдел ТЭК в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка, второй работал там же. По версии следствия, бывшим сотрудникам вменяют покровительство врезчикам в нефтепроводы (например, тем, кто врезался в трубу «Транснефть-Балтики» в Лупполово Всеволожского района в 2017 году). Отмечается, что материалы на Антонова и Гречишина поступили в Управление собственной безопасности в феврале, летом сотрудники решили уволиться из органов.

Как напоминает издание, в мае прошлого года пост начальника экономической полиции в Петербурге занял Евгений Ульянов, который прибыл из Москвы следом за начальником главка Романом Плугиным. Это первая операция в отношении подчинённых, которая реализована при его управлении.

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Комментарии (3)

Skazochny
там очень хорошие котеджи....
knikk70
Уже все сотрудники живут в котеджах.
lamer
Пользуясь случаем, приму в дар конфискованный у преступника коттедж.
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