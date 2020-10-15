«Это ж Выборг». Местные депутаты не хотят отпускать в отставку главу района Ленобласти, хотя по закону это невозможно

Совет депутатов Выборгского района Ленобласти на внеочередном заседании 15 октября отказался принимать отставку главы администрации Геннадия Орлова. Об этом сообщает 47news со ссылкой на одного из участников заседания.



Издание подчеркивает, что поступить так парламентарии, согласно закону о местном самоуправлении, не могли. В нем четко прописано, что руководитель может уйти досрочно по собственному желанию (это вторая причина, первая — смерть).



«Это ж Выборг. Они там теперь, видимо, политические решения принимают. Но это противоречит законодательству», — прокомментировал 47news вице-губернатор по внутренней политике Алексей Кондрашов.

