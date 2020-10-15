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15.10.2020 12:54
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«Это ж Выборг». Местные депутаты не хотят отпускать в отставку главу района Ленобласти, хотя по закону это невозможно

Совет депутатов Выборгского района Ленобласти на внеочередном заседании 15 октября отказался принимать отставку главы администрации Геннадия Орлова. Об этом сообщает 47news со ссылкой на одного из участников заседания.

Издание подчеркивает, что поступить так парламентарии, согласно закону о местном самоуправлении, не могли. В нем четко прописано, что руководитель может уйти досрочно по собственному желанию (это вторая причина, первая — смерть).

«Это ж Выборг. Они там теперь, видимо, политические решения принимают. Но это противоречит законодательству», — прокомментировал 47news вице-губернатор по внутренней политике Алексей Кондрашов.

Геннадий Орлов сообщил о своей отставке по собственному желанию накануне. В качестве причины он назвал «предательство» своего бывшего заместителя Александра Болучевского по подозрению в мошенничестве на 700 млн рублей.

«Фонтанка» ранее писала о деле Болучевского — экс-чиновник уже признал вину. Мошенническая схема, по данным 47news, была проста — по воле экс-главы комитета финансов в документы вносились заведомо ложные сведения о капитальном и текущем ремонте зданий в Выборге, на деле же стройка не велась.

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Комментарии (2)

BSB888
Подчинённые не хотят чтобы уходил их руководитель, один из подчинённых спёр миллиард- под руководство главы и другие хотят продолжать воровать под этим-же руководством и плевать они хотели на всё.
Калуврат
Да он должен сидеть дома пока за ним не придут. Еще наглости хватает являться на работу. Подчиненный спер бюджетные деньги, а он не в курсе.
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