До этого приходилось использовать иностранные парусники. История у судна богатая. Оно было построено еще в 1958 году и почти полвека исправно служило то в Голландии, то в Великобритании в качестве рыболовецкого траулера, говорится в документах IMO. Морские суда нередко меняют названия вместе со сменой собственника. Так что и это в 1970–1981 гг. имело довольно оригинальное имя — ORA ET LABORA («Молись и работай»). В 2005 году у него началась новая жизнь — оно было полностью переоборудовано и официально стало парусным судном. А прежде чем получить имя «Россия», в международных реестрах значилось как Mercedes (флаг — Нидерланды, владелец — голландская компания Wind is our friend из города Леуварден).