Читатели «Фонтанки» отыскали на дамбе «яхту Медведева». Она стоит рядом с парусником «Россия»
На морском причале С1 яхт-клуба на форте Константин в Кронштадте 15 октября петербургские любители морских прогулок обнаружили сразу два знаменитых судна — яхту «Фотиния» и парусник «Россия».
Согласно актуальным на утро 15 октября данным сервиса MarineTraffic, яхта «Фонтиния» как минимум сутки уже находится на форте Константин. «Россию», которая широко известна в городе и за его пределами как главное действующее лицо в празднике выпускников «Алые паруса», читатели видели еще на выходных и предполагают, что она стоит там постоянно.
Яхта «Фотиния» стала известна благодаря расследованию Алексея Навального, который предположил, что семья на тот момент премьер-министра России якобы может регулярно пользоваться ею. Фотиния — это церковный вариант имени Светлана — так зовут супругу Дмитрия Медведева. С тех пор выяснилось, что таких яхт бороздит морские просторы как минимум две, и пользователи нередко путались.
Тем не менее «та самая» «Фотиния» часто становилась героем светской хроники. Ее видели то в финской Котке, то она попадала в объективы горожан на причалах Яхт-клуба Профсоюзов на Петровской косе, то в Рыбинске, то прямо посреди представления «Алые паруса».
Парусник «Россия» был специально приобретен специально для исполнения роли галиота «Секрет» из рассказа Александра Грина «Алые паруса» на петербургском празднике выпускников.
До этого приходилось использовать иностранные парусники. История у судна богатая. Оно было построено еще в 1958 году и почти полвека исправно служило то в Голландии, то в Великобритании в качестве рыболовецкого траулера, говорится в документах IMO. Морские суда нередко меняют названия вместе со сменой собственника. Так что и это в 1970–1981 гг. имело довольно оригинальное имя — ORA ET LABORA («Молись и работай»). В 2005 году у него началась новая жизнь — оно было полностью переоборудовано и официально стало парусным судном. А прежде чем получить имя «Россия», в международных реестрах значилось как Mercedes (флаг — Нидерланды, владелец — голландская компания Wind is our friend из города Леуварден).
Судя по фотографиям читателей, сделанным в минувшие выходные, «Россия» не все время ходит под алыми парусами, а предпочитает более практичные, белые.