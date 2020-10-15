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15.10.2020 10:38
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Читатели «Фонтанки» отыскали на дамбе «яхту Медведева». Она стоит рядом с парусником «Россия»

На морском причале С1 яхт-клуба на форте Константин в Кронштадте 15 октября петербургские любители морских прогулок обнаружили сразу два знаменитых судна — яхту «Фотиния» и парусник «Россия».

Фото: скрин instagram.com

Согласно актуальным на утро 15 октября данным сервиса MarineTraffic, яхта «Фонтиния» как минимум сутки уже находится на форте Константин. «Россию», которая широко известна в городе и за его пределами как главное действующее лицо в празднике выпускников «Алые паруса», читатели видели еще на выходных и предполагают, что она стоит там постоянно.

Яхта «Фотиния» стала известна благодаря расследованию Алексея Навального, который предположил, что семья на тот момент премьер-министра России якобы может регулярно пользоваться ею. Фотиния — это церковный вариант имени Светлана — так зовут супругу Дмитрия Медведева. С тех пор выяснилось, что таких яхт бороздит морские просторы как минимум две, и пользователи нередко путались.

Тем не менее «та самая» «Фотиния» часто становилась героем светской хроники. Ее видели то в финской Котке, то она попадала в объективы горожан на причалах Яхт-клуба Профсоюзов на Петровской косе, то в Рыбинске, то прямо посреди представления «Алые паруса».

Парусник «Россия» был специально приобретен специально для исполнения роли галиота «Секрет» из рассказа Александра Грина «Алые паруса» на петербургском празднике выпускников.

Фото: скрин marinetraffic.com
Фото: скрин marinetraffic.com

До этого приходилось использовать иностранные парусники. История у судна богатая. Оно было построено еще в 1958 году и почти полвека исправно служило то в Голландии, то в Великобритании в качестве рыболовецкого траулера, говорится в документах IMO. Морские суда нередко меняют названия вместе со сменой собственника. Так что и это в 1970–1981 гг. имело довольно оригинальное имя — ORA ET LABORA («Молись и работай»). В 2005 году у него началась новая жизнь — оно было полностью переоборудовано и официально стало парусным судном. А прежде чем получить имя «Россия», в международных реестрах значилось как Mercedes (флаг — Нидерланды, владелец — голландская компания Wind is our friend из города Леуварден).

Фото: читатель Николай

Судя по фотографиям читателей, сделанным в минувшие выходные, «Россия» не все время ходит под алыми парусами, а предпочитает более практичные, белые.

Фото: скрин instagram.com
Фото: читатель Николай

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Комментарии (15)

sektor7
Читателям Фонтанки заняться нечем смотрю. Времени свободного много.
Шли бы работать на завод.
dedmoroz_5e4d8827384c2
ORA ET LABORA («Молись и работай») - название отличное, зря сменил Фотий, примета-то не очень ....
Bobr Dobr
Пишем чтобы напИсать???
Опубликуйте спутниковый снимок домика в Германии где живёт Навальнер.
Он есть.
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