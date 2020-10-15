На морском причале С1 яхт-клуба на форте Константин в Кронштадте 15 октября петербургские любители морских прогулок обнаружили сразу два знаменитых судна — яхту «Фотиния» и парусник «Россия».

Согласно актуальным на утро 15 октября данным сервиса MarineTraffic, яхта «Фонтиния» как минимум сутки уже находится на форте Константин. «Россию», которая широко известна в городе и за его пределами как главное действующее лицо в празднике выпускников «Алые паруса», читатели видели еще на выходных и предполагают, что она стоит там постоянно.

Яхта «Фотиния» стала известна благодаря расследованию Алексея Навального, который предположил, что семья на тот момент премьер-министра России якобы может регулярно пользоваться ею. Фотиния — это церковный вариант имени Светлана — так зовут супругу Дмитрия Медведева. С тех пор выяснилось, что таких яхт бороздит морские просторы как минимум две, и пользователи нередко путались.

Тем не менее «та самая» «Фотиния» часто становилась героем светской хроники. Ее видели то в финской Котке, то она попадала в объективы горожан на причалах Яхт-клуба Профсоюзов на Петровской косе, то в Рыбинске, то прямо посреди представления «Алые паруса».

Парусник «Россия» был специально приобретен специально для исполнения роли галиота «Секрет» из рассказа Александра Грина «Алые паруса» на петербургском празднике выпускников.