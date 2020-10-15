Холод наступает, но в Петербурге всё ещё теплее нормы. О погоде в четверг

Несмотря на то, что в Петербург пришла настоящая осень с холодом и дождями, температурный фон всё ещё выше климатической нормы. Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



«Сегодня, 15 октября, синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться влиянием северной, а затем северо-западной периферии циклона, центр которого выйдет в районы Вологодской области. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Температурный фон по-прежнему немного выше климатической нормы», — написал он в Facebook.

