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15.10.2020 08:12
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Холод наступает, но в Петербурге всё ещё теплее нормы. О погоде в четверг

Несмотря на то, что в Петербург пришла настоящая осень с холодом и дождями, температурный фон всё ещё выше климатической нормы. Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня, 15 октября, синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться влиянием северной, а затем северо-западной периферии циклона, центр которого выйдет в районы Вологодской области. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Температурный фон по-прежнему немного выше климатической нормы», — написал он в Facebook.

Днём воздух прогреется лишь до 9 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

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