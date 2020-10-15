Медведев вышел во второй круг теннисного турнира St. Petersburg Open

Третий игровой день завершился на теннисном турнире St. Petersburg Open 2020. В главном матче дня Даниил Медведев (Россия, №5 мирового рейтинга) победил Ришара Гаске (Франция, №50) 3:6, 6:3, 6:0.
На послематчевой пресс-конференции Медведев рассказал о том, как он относиться к французским привычкам, которые приобрел за годы тренировок во Франции.
«На самом деле с какой-то стороны мне это не по душе. Я всегда говорил, что мне нравится быть русским. Но в связи с теннисом, думаю, что до конца карьеры не буду жить в России. Надеюсь, что когда завершу свой путь в теннисе, смогу вернуться и убрать все эти французские привычки. Что касается языка, я говорю на нём свободно. Анекдоты и шутки, наверное, понимаю. Но если они действительно несмешные для русской культуры, говорю Жилю (французскому тренеру Даниила — прим. ред): В следующий раз предупреждай, когда будешь шутить», - подчеркнул Медведев.
Другие результаты дня:
Одиночный разряд.
Денис Шаповалов (Канада, №11) - Виктор Троицки (Сербия, №192) 6:2, 6:3;
Кэмерон Норри (Великобритания, №72) - Миомир Кечманович (Сербия, №41) 7:5, 6:7, 6:3;
Стэн Вавринка (Швейцария, №17) - Евгений Донской (Россия, № 115) 6:1, 3:6, 6:3;
Рейлли Опелка (США, №36) - Нино Сердарушич (Хорватия, №307) 3:6, 7:6, 6:2;
Роман Сафиуллин (Россия, №191) - Эмилио Гомес (Эквадор, №156) 6:4, 6:2;
Уго Умбер (Франция, №38) - Павел Котов (Россия, №253) 4:6, 6:2, 6:3;
Парный разряд:
Александр Бублик (Казахстан, №49)/Рейлли Опелка (США, №36) - Карен Хачанов (Россия, №16)/Андрей Рублев (Россия, №12) 6:3, 1:6, 11:9;
Адриан Маннарино (Франция, №39)/Фабрис Мартен (Франция, №23) - Йонатан Эрлих (Израиль, №69)/Андрей Василевский (Белоруссия, №52) 6:3, 5:7, 10:8;
Бен Маклахлан (Япония, №60)/Франко Шкугор (Хорватия, №31) - Макс Перселл (Австралия, №228)/Люк Сэвилл (Австралия, №38) 6:3, 6:2.
Мужской теннисный турнир St. Petersburg Open 2020 проводится в 25-й раз. В разные годы его победителями становились Евгений Кафельников, Марат Сафин, Михаил Южный, Энди Маррей, Даниил Медведев. В нынешнем году призовой фонд турнира составил 1,244 млн долларов. Из них победителю в одиночном разряде достанутся 92,9 тысяч долларов, а в парном — 35,8 тысяч долларов.