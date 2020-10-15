Медведев вышел во второй круг теннисного турнира St. Petersburg Open

Третий игровой день завершился на теннисном турнире St. Petersburg Open 2020. В главном матче дня Даниил Медведев (Россия, №5 мирового рейтинга) победил Ришара Гаске (Франция, №50) 3:6, 6:3, 6:0.

На послематчевой пресс-конференции Медведев рассказал о том, как он относиться к французским привычкам, которые приобрел за годы тренировок во Франции.

«На самом деле с какой-то стороны мне это не по душе. Я всегда говорил, что мне нравится быть русским. Но в связи с теннисом, думаю, что до конца карьеры не буду жить в России. Надеюсь, что когда завершу свой путь в теннисе, смогу вернуться и убрать все эти французские привычки. Что касается языка, я говорю на нём свободно. Анекдоты и шутки, наверное, понимаю. Но если они действительно несмешные для русской культуры, говорю Жилю (французскому тренеру Даниила — прим. ред): В следующий раз предупреждай, когда будешь шутить», - подчеркнул Медведев.