Меланья Трамп рассказала, как переболела COVID-19

«Я рада сообщить о том, что у меня отрицательный результат. Надеюсь вернуться к своим обязанностям, как только смогу», — говорится в её сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

В сообщении указывается, что сын первой леди и президента Дональда Трампа Бэррон переболел COVID-19, как и его родители. По словам Меланьи Трамп, узнав о том, что результаты ее теста на коронавирус оказались положительными, она в первую очередь подумала о сыне. «К нашему большому облегчению, его тест был отрицательным, но, как и многие родители в последние несколько месяцев <...>, я не могла перестать думать: «А что насчет завтра или послезавтра?» Мои опасения оправдались, когда он прошел тест еще раз и результат оказался положительным», — рассказывает первая леди США.