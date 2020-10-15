Меланья Трамп рассказала, как переболела COVID-19

Супруга президента США Меланья Трамп сообщила о том, что результаты ее теста на коронавирус нового типа отрицательные.
To all who have reached out - thank you. Here is my personal experience with COVID-19 :https://t.co/XUysq0KVaY— Melania Trump (@FLOTUS) October 14, 2020
«Я рада сообщить о том, что у меня отрицательный результат. Надеюсь вернуться к своим обязанностям, как только смогу», — говорится в её сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.
В сообщении указывается, что сын первой леди и президента Дональда Трампа Бэррон переболел COVID-19, как и его родители. По словам Меланьи Трамп, узнав о том, что результаты ее теста на коронавирус оказались положительными, она в первую очередь подумала о сыне. «К нашему большому облегчению, его тест был отрицательным, но, как и многие родители в последние несколько месяцев <...>, я не могла перестать думать: «А что насчет завтра или послезавтра?» Мои опасения оправдались, когда он прошел тест еще раз и результат оказался положительным», — рассказывает первая леди США.
«К счастью, он сильный подросток, у него не было симптомов. В каком-то смысле я рада, что мы втроем прошли через это одновременно, так что мы могли заботиться друг о друге и проводить время вместе», — продолжила Меланья. Она пояснила, что к настоящему моменту результаты теста Бэррона отрицательные.