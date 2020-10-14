Директор на подработке. Контрольно-счетная палата выявила нарушения в Исаакиевском соборе

За три года работы директор Исаакиевского собора заработал больше 16 миллионов рублей. Взлету доходов способствовала новая должность, которую Юрий Мудров сам для себя создал.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Выборочная проверка Контрольно-счетной палаты Исаакиевского собора коснулась периода с 2017-го по 2019-й включительно. Нынешний его директор Юрий Мудров стал таковым в середине 2017 года. Аудиторы установили, что через пару недель после назначения Мудров ввел в штатное расписание новую должность: главного специалиста по экспозиционно-выставочной работе на полставки. Сам себя на нее назначил по совместительству, сам ставил себе максимально высокие оценки эффективности работы и сам себе выписывал вознаграждение.



В 2017 году средняя зарплата директора Исаакиевского собора составляла 185 тысяч рублей. Через год она повысилась до 375,5 тысяч рублей, а в 2019-м капельку (на 37,6 тысяч) снизилась — 337,9 тысяч. Но те самые полставки специалиста позволили почти не ощутить разницу: в 2017-м Мудров ежемесячно получал прибавку в 139 тысяч, в 2018-м — 147 тысяч, а в 2019-м музейная бухгалтерия перечисляла своему руководителю дополнительные 155 тысяч рублей.

Таким образом, средняя зарплата Юрия Мудрова составляла: 324 тысяч в 2017 году, 522,5 тысячи — в 2018 году, 492,9 тыс. — в 2019-м.

В своем отчете («Фонтанка» знакома с содержанием, источник пожелал остаться неназванным ) аудиторы указывают, что за три года руководство музея даже не пыталось найти «отдельного» сотрудника на должность специалиста по экспозиционно-выставочной работает, а назначение на нее Мудрова противоречит трудовому законодательству.

При этом новую ставку глава музея ввел на фоне существенного сокращения штата, которое он объяснял «большими перекосами» с 389 до 342 ставок. Впрочем, в период с мая по сентябрь 2017 года были уволены трое заместителей директора. Все они в нарушение ТК РФ получили по 3 средних месячных заработка, а также материальную помощь «в связи с тяжелым материальным положением» — 163,160 и 45 тысяч рублей.



Отправляясь в служебные командировки, Мудров-директор «документально» не брал с собой Мудрова-специалиста, то есть последний официально продолжал трудиться. Поэтому КСП насчитал более 360 тысяч рублей необоснованных выплат директору, так как в этом случае специалист должен был на время командировок уйти в отпуск без сохранения зарплаты.

С самими командировками тоже не все гладко. Проверка насчитала сверхнормативные расходы музея — не менее 278 тысяч рублей из-за завышения норм возмещения директору и остальным сотрудникам. В основном, это касается руководителя. На проезд ему вернули 154 тысячи рублей, другим сотрудникам совокупно — 24 тысячи. Аналогично и с наймом жилья: почти 94 тысячи для руководителю, и 6 тысяч — остальным.

Вместе с тем экскурсоводы, администраторы и продавцы работали по сдельной и сдельно-премиальной системе, хотя городское законодательство устанавливает, что они должны были получать зарплату на основе тарифной сетки по оплате труда.

Если верить документу, социальному пакету тех, кто остался работать, можно только позавидовать. Между музеем и музейным профсоюзом действовал коллективный договор, условия которого КСП посчитал «избыточными». Так, он включает бесплатное (то есть за счет доходов) ГМП проведение торжеств по случаю юбилеев, уходов на пенсию и других праздничных событий, оплату услуг медработников, путевки нуждающимся в санаторно-курортном лечении, ДМС, страховки от болезней, детям — новогодние подарки и билеты на представления, а также отдых в каникулы. Кроме того, сотрудники еще могли получить материальную помощь на лечение или восстановление здоровья, а также на приобретение или ремонт квартиры. За три года общая сумма выданной помощи превысила 44 млн рублей.



Интересно, что кошельком музея Юрий Мудров воспользовался и для того, чтобы оплатить свои членские взносы в общественную организацию «Национальный комитет международного совета по охране памятников и достопримечательных мест ИКОМОС» — всего 5,8 тысяч рублей.

В 2017 году доходы музея составили 844 млн, в 2018-м — 805, а 2019-м — 1,16 млрд рублей. Всего КСП насчитала в музее неэффективных трат более чем на 207 млн рублей. Но если еще в 2016 году расходов, подпадающих под это определение, нашли на 32 тысячи, то далее они ежегодно колебались от 62 до 72 млн рублей.

Львиную часть этих денег музей потратил на заведомо убыточную деятельность: концерты и экскурсии. Музей провел 241 платный и 69 бесплатных концертов, более 60% из них — хор (ранее камерный хор Смольного собора), который «выселили» после передачи Смольного собора РПЦ. Впрочем, неудачу сами сотрудники предсказывали еще три года назад, когда сократили бюджет на рекламу.

Музею не удалось объяснить аудиторам, зачем понадобилось тратить почти 3,5 млн рублей на ремонт служебного транспорта. Из-за отсутствия актов осмотра и дефектных ведомостей с фотофиксацией последние не смогли оценить целесообразность трат.



Более серьезной выглядит претензия к госзакупке, которую музей провел в июле 2017 года — реставрация несущих металлических конструкций Спаса на Крови. Контракт на 38,4 млн рублей заключили с ООО «Возрождение Петербурга». В отчете говорится, что стоимость рассчитывалась по методике реставрации древних металлических конструкций. Тогда как на деле были необходимы обычные ремонтные работы и насчитали завышение стоимости на 26 млн рублей, а потери бюджета — на 24,6 млн. В документации к этой закупке, а также в закупке на реставрацию центральной главы (шатра) Спаса на 39,4 млн нашли требования к участникам, которые ведут к ограничению конкуренции. Второй контракт также получило «Возрождение Петербурга».

Эта же компания мелькнула ив другом эпизоде. По договору за 44 млн рублей от октября 2017 года фирма должна была отреставрировать живописные композиции «Богоматерь с младенцем», «Св. Апостол Павел» и «Св. Екатерина». В том числе с нанесением сусального золота. Вместо него использовали обычную акварель с имитацией золота. КСП подсчитало, что на воздух выкинули 6,5 млн рублей.



В 2017 году музей закупил у единственного поставщика услугу по созданию веб-сайта. Поставщиком выступил ИП Ганзер А.В., который взялся за работу за 575 тысяч рублей. Стоимость в музее рассчитали на основании трех предложений: от самого Ганзера, ООО «Инбиз» и ООО «Хард Фрейм». Правда, в учредителях обоих юрлиц есть сам Гензер. Аудиторы считают, что разработка такого сайта, если судить о предложениях на рынке, составляла не более 100 тысяч — почти в 6 раз дешевле.

Также учреждение расщедрилось и на мультемедийный контент, который обошелся в 436 тысяч рублей. Работы выполняло ООО «Викинг Видео». Чтобы определиться с начальной стоимостью, музей направил запрос о ценовом предложении поставщику, и еще одной компании, которая, если верить перечню видом деятельности, вообще не занималась предоставлением таких услуг. По факту контент — это текстовое приложение без «бонусов» в виде анимации, видео, аудиовизуализации и иностранных языков. Аудиторы промониторили цены и прикинули, что на деле музей переплатил в 4,4 раза больше.



Отчет Контрольно-счетной палаты должен лечь на столы не только председателю комитета по культуре Константину Сухенко и самому Юрию Мудрову, но также губернатору, председателю Заксобрания, прокурору города и главе управления ФНС по Петербургу.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

