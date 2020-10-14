Гендиректор «Зенита»: Мы находимся в заключительной стадии переговоров по переходам Чистякова и Терентьева

Петербургский футбольный клуб «Зенит» возьмет в аренду защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова, а в ответ дончане купят защитника Дениса Терентьева. Как заявил генеральный директор петербургской команды Александр Медведев в интервью сайту «Чемпионат.com» в среду, 14 октября, обе сделки практически завершены.

«Мы находимся в заключительной стадии переговоров по переходам Чистякова и Терентьева. Это не обмен, а два отдельных трансфера. Терентьев универсальный игрок, который может сыграть как справа, так и слева. Что касается Чистякова, то мы следим за всеми российскими игроками, которые могут сейчас или позже соответствовать нашим требованиям», — заявил Медведев.

