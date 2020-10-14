Петербуржцы летом чаще бывали в Лужском, Сланцевском и Киришском районах Ленобласти. Об этом говорит рост интернет-трафика

Летом потребление мобильного интернет-трафика в Ленобласти сильнее всего выросло в Лужском районе — на 105%, на втором и третьем местах Сланцевский и Киришский районы — там прирост составил 94% и 88% соответственно. Всего же в области за лето пользователи скачали 39 млн Гбайт, что сравнимо с прослушиванием почти 12 млрд песен онлайн одновременно, подсчитали в компании «МегаФон» активность абонентов.

Среди населенных пунктов рекордсменом по росту трафика стал поселок Шапки Тосненского района — это одно из популярных мест отдыха зимой и летом. Здесь скачали на 238% больше данных, чем в прошлом году.