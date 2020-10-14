Петербуржцы летом чаще бывали в Лужском, Сланцевском и Киришском районах Ленобласти. Об этом говорит рост интернет-трафика
Летом потребление мобильного интернет-трафика в Ленобласти сильнее всего выросло в Лужском районе — на 105%, на втором и третьем местах Сланцевский и Киришский районы — там прирост составил 94% и 88% соответственно. Всего же в области за лето пользователи скачали 39 млн Гбайт, что сравнимо с прослушиванием почти 12 млрд песен онлайн одновременно, подсчитали в компании «МегаФон» активность абонентов.
Среди населенных пунктов рекордсменом по росту трафика стал поселок Шапки Тосненского района — это одно из популярных мест отдыха зимой и летом. Здесь скачали на 238% больше данных, чем в прошлом году.
Объемы передачи данных жителями региона за лето выросли на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего мобильным интернетом пользуются во Всеволожске — здесь общий объем передачи данных в мобильной сети составил свыше 1,1 млн Гбайт, что на 58% больше, чем в прошлом году. Это эквивалентно непрерывному просмотру видео в хорошем качестве в течение 350 лет. На втором месте — Гатчина. Здесь абоненты «МегаФона» скачали чуть более 1 млн Гбайт, а это на 62% больше прошлого года. Тройку лидеров замыкает Выборг с отрывом в 53% от лета 2019-го: потребление интернет-трафика составило около 0,95 млн Гбайт.
Нестандартному росту трафика способствовали переход абонентов на удаленную работу и обучение весной и летом, отмечают в компании.