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14.10.2020 14:47
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Чемпиона мира по плаванию дисквалифицировали за измену жене

Федерация плавания Японии дисквалифицировала четырехкратного чемпиона мира Дайю Сэто до конца года за измену жене. Как сообщает 14 октября Kyodo News, дисквалификация будет действовать до конца 2020 года.

Ранее японские издания опубликовали фотографии Сэто с неизвестной женщиной. На снимках 26-летний спортсмен входил со спутницей в гостиницу с почасовой оплатой номеров. Спустя полтора часа они покинули «отель».

После публикации компрометирующих снимков Сэто признался в супружеской измене. Помимо дисквалификации, его лишили звания капитана олимпийской сборной Японии по плаванию и части спонсорских контрактов.

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Комментарии (4)

daisychain
Секс с любовницей это допинг!
Ярополк
Негодяй-сан
pedro
Нет ли тут дискриминации полиаморного спортсмена?
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