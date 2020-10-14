На судебное заседание по делу обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова в качестве свидетелей позвали профессора СПбГУ Абдуллу Даудова и переводчика-блогера Дмитрия Пучкова. Оба были знакомы с Ещенко, уважают Соколова и нелестно отзываются о Понасенкове.

Первым на заседании 14 октября показания давал директор Института истории СПбГУ, профессор Даудов. Убийство с расчленением он называл исключительно «трагедией» и отметил, что для вуза, где работал Соколов и училась Анастасия Ещенко, большой потерей являются и смерть аспирантки, и уголовное преследование экс-доцента.



Даудов сообщил суду, что, когда он узнал о романе преподавателя с аспиранткой, у него с Соколовым состоялся диалог, в котором профессор хотел отделить правду от слухов. Ныне обвиняемый в убийстве тогда сообщил начальнику, что с Ещенко у них любовь, все серьезно и планируется свадьба.

Беседовал Даудов с Соколовым и на тему якобы травли со стороны его научного оппонента Евгения Понасенкова, так как доцент сам приходил к нему за советом. Профессор отметил, что Соколов своеобразный, вспыльчивый человек и реагировал на действия автора «Первой научной истории войны 1812 года» очень болезненно. Даудов на рассказы о подвешенной к дверной ручке квартиры историка крысе рекомендовал ему обратиться в правоохранительные органы. Рассказал директор института истории, что оскорблял Понасенков и его, но у него более сдержанный нрав, и, чтобы «не делать ему пиара», он иски к Понасенкову не подавал. «Эта травля и возня далеко зашли», — отметил Даудов. Известие о смерти Ещенко он первый раз получил от журналиста, но привыкший к «шуткам» от команды Понасенкова профессор сперва значения этому не придал.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

С Дмитрием Пучковым, известным своими переводами и озвучкой кинолент под псевдонимом Goblin, Соколов знаком несколько лет. Дважды они записывали совместные ролики, которые выкладывались в YouTube, но чаще у историка был другой соведущий, который лучше разбирался в истории.

Сидящий «22 года в интернетах» Пучков также получал угрозы, связанные с травлей Соколова, но его они вовсе никак не задели. Понасенкова он назвал троллем. «Понасенков — личность одиозная, которая непрерывно всем рассказывает, что он гений, оперный певец, историк, эстет и ценитель всего на свете. Он является посмешищем в интернете, Олега Валерьевича он ненавидит так, что кушать не может», — сделал свои выводы Goblin.

Он также был знаком с Ещенко, но видел всего пару раз. Соколов при нем называл ее невестой.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга