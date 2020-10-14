Как сообщает 14 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники угрозыска Невского района задержали по подозрению в серии хищений автомобилей четверых мужчина в возрасте от 31 до 38 лет. Все они официально не работают, двое из них — бомжи. Нескольких поймали в поселке Металлострой с поличным при подготовке к перегону угнанной машины.

По данным полиции, задержанные причастны как минимум к трем угонам автомобилей «ГАЗель NEXT», совершенным с августа по октябрь этого года в Невском районе. Они «высматривали» интересующий автомобиль, выбирали момент, вскрывали машину с помощью специального оборудования и уезжали на ней. Некоторое время «ГАЗель» отстаивалась в гараже в Металлострое, после чего ее готовили к реализации и, по оперативным данным, отправляли на продажу в Беларусь.

Две похищенные «ГАЗели» принадлежали петербуржцам, которые зарабатывали грузоперевозками, а третья — лизинговой компании. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона 100 тысяч рублей. По всем угонам возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Полицейские успели найти две похищенные машины в Петербурге, а третья, по оперативной информации, уже покинула территорию России.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых и в гараже-отстойнике обнаружили средства оперативной радиосвязи, специальное оборудование для взлома и несанкционированного запуска автомобиля и госномер с одной из похищенных «ГАЗелей». Также полицейские изъяли преступный транспорт злоумышленников — автомобили Mercedes-Benz ML и Subaru Impreza.