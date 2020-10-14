С самого мистического кладбища Петербурга похитили урну с прахом
Полиция Невского района ищет вандала, который повредил плиту в колумбарии старинного некрополя в Петербурге.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 октября, сообщение о ЧП на Кановеевском кладбище поступило в полицию около девяти часов вечера во вторник. Разнорабочий увидел, что в колумбарии, который появился на территории некрополя в конце 80-х годов прошлого века повреждена мраморная плита. А из ячейки пропала урна с прахом. Личность погибшего, захороненного в колумберной стене устанавливается.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Кановеевское кладбище появилось на правом берегу Невы в районе ныне Октябрьской набережной в конце 19 века. Первоначально в некрополе хоронили престарелых и больных монахов, крестьян окрестных деревень, жителей Большой и Малой Охты, а также небогатых купцов. В советское время там расположился большой мемориал из братских могил воинов Ленинградских фронтовиков и ленинградцев, умерших в блокаду. Но больше всего некрополь известен надгробным памятником на могиле 26-летней Кати Иванцовой, павшей, как гласит надпись на нем, в борьбе с темными силами. История погибшей девушки не известна, что стало причиной многочисленных предположений, в том числе и мистических, в сети.