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14.10.2020 08:54
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С самого мистического кладбища Петербурга похитили урну с прахом

Полиция Невского района ищет вандала, который повредил плиту в колумбарии старинного некрополя в Петербурге.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 октября, сообщение о ЧП на Кановеевском кладбище поступило в полицию около девяти часов вечера во вторник. Разнорабочий увидел, что в колумбарии, который появился на территории некрополя в конце 80-х годов прошлого века повреждена мраморная плита. А из ячейки пропала урна с прахом. Личность погибшего, захороненного в колумберной стене устанавливается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кановеевское кладбище появилось на правом берегу Невы в районе ныне Октябрьской набережной в конце 19 века. Первоначально в некрополе хоронили престарелых и больных монахов, крестьян окрестных деревень, жителей Большой и Малой Охты, а также небогатых купцов. В советское время там расположился большой мемориал из братских могил воинов Ленинградских фронтовиков и ленинградцев, умерших в блокаду. Но больше всего некрополь известен надгробным памятником на могиле 26-летней Кати Иванцовой, павшей, как гласит надпись на нем, в борьбе с темными силами. История погибшей девушки не известна, что стало причиной многочисленных предположений, в том числе и мистических, в сети.

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Комментарии (2)

AEG
"Личность погибшего, захороненного в колумберной стене устанавливается."

А может, тот, чей прах был захоронен умер естественной смертью? Как определили, что он погибший, если личность только устанавливается? Д и само слово "личность" - лишнее. Личность - при жизни. После смерти - останки.
Может стоит журналистам читать, что пишут? Или безграмотность теперь в моде?!
Кладбище Киновеевское, а не Кановеевское!
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