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14.10.2020 07:17
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Университет Хопкинса: Число заболевших COVID-19 в мире превысило 38 миллионов человек

Во всём мире выявлено уже более 38 миллионов случаев заражения коронавиурсом нового типа, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным учреждения, суммирующего информацию федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников, к 14 октября заболели 38,066 миллиона человек, скончались 1 085 396 пациентов с COVID-19.

На первом месте по заболевшим и умершим, по оценке университета, – США. Россия на четвёртом месте по заболевшим (1,3 млн случаев) и на 13-м по смертям (22,8 тысячи).

Скриншот из coronavirus.jhu.edu/map.html
Скриншот из coronavirus.jhu.edu/map.html

По данным российского оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 13 октября, в нашей стране с начала пандемии зафиксировали 1 326 178 случаев COVID-19.

Скриншот из coronavirus.jhu.edu/map.html
Скриншот из coronavirus.jhu.edu/map.html

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Комментарии (2)

lsv.spb
Yubilar, Согласно критериям ВОЗ, пандемия — распространение нового заболевания в мировых масштабах. Здесь, в отличие от эпидемии, не применяется понятие "эпидемиологический порог".
Yubilar
Это менее, чем 0,5 процента от числа всех жителей. Причем не одномоментно болеющих, а нарастающим итогом за 9 месяцев. Где учились те люди из международной организации здравоохранения, которые в марте объявили всемирную пандемию? У этих людей со светлыми лицами есть вообще медицинское образование? Они когда-нибудь слышали о таком показателе, как эпидемиологический порог?
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