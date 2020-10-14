Во всём мире выявлено уже более 38 миллионов случаев заражения коронавиурсом нового типа, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным учреждения, суммирующего информацию федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников, к 14 октября заболели 38,066 миллиона человек, скончались 1 085 396 пациентов с COVID-19.

На первом месте по заболевшим и умершим, по оценке университета, – США. Россия на четвёртом месте по заболевшим (1,3 млн случаев) и на 13-м по смертям (22,8 тысячи).