Зонтики петербуржцам сегодня не понадобятся, но забывать о них не стоит. Погода в Петербурге в ближайшие дни будет портиться: холодать и сыреть.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 октября в Петербурге будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный слабый. С ночных 4–6 градусов воздух днём прогреется до 9–11.

Это типичная погода для середины октября. В этот день, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в Северной столице чаще всего бывает паcмурно, без осадков, температура в течение суток колеблется в пределах от 3 до 11 градусов тепла. Самое холодное 14 октября зафиксировано в 1976 году, когда дневной минимум составил минус 7 градусов, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 17, напоминает «Яндекс».