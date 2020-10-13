Челябинские полицейские записали попурри из старых песен про коллег и сняли клип. Ролик опубликован 13 октября на официальном YouTube-канале регионального главка.



Силовики вспомнили Глеба Жеглова, намекнули, что полиции лучше сразу открывать, так как дважды повторять они не будут, извинились перед жёнами и друзьями за то, что редко появляются, ведь «служба и опасна и трудна».



В завершение сотрудники полиции исполнили отрывок песни про Васю с безупречно поставленным ударом. «А как он бьёт ногой, наш Вася. И в нашем городе покой».

