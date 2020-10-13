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13.10.2020 18:57
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«А как он бьёт ногой, наш Вася!» Челябинские силовики перепели песни полиции и сняли клип

Челябинские полицейские записали попурри из старых песен про коллег и сняли клип. Ролик опубликован 13 октября на официальном YouTube-канале регионального главка.

Силовики вспомнили Глеба Жеглова, намекнули, что полиции лучше сразу открывать, так как дважды повторять они не будут, извинились перед жёнами и друзьями за то, что редко появляются, ведь «служба и опасна и трудна».

В завершение сотрудники полиции исполнили отрывок песни про Васю с безупречно поставленным ударом. «А как он бьёт ногой, наш Вася. И в нашем городе покой».

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Комментарии (8)

Василий Марущак
Приквел:
Отец проверяет дневник сына: физика - 2, химия - 2, история - 2, литература - 2, пение - 5.
- Господи, этот дебил ещё и поёт!!!!!!!!! :::))))
Чёрт Опасный
Каминг-аут или как это сейчас называется?
evilman
Мерзота. Ещё гаже оборотней в белых халатах.
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