FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
77.02р91.00р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
13.10.2020 18:21
0
Печать

ЗСД встал от Васильевского до Богатырского из-за ДТП с грузовиком и легковыми

Западный скоростной диаметр Петербурга в вечерний час пик 13 октября встал в 6-километровой пробке. Затор собрала массовая авария.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на ЗСД в направлении съезда на Богатырский проспект столкнулись «минимум 4 машины». На кадрах с места ДТП видно Volkswagen с приоткрытым (возможно, поврежденным) багажником, разбитые Opel и еще один легковой автомобиль, грузовик Hyundai с поврежденной кабиной и рядом с ним еще один Volkswagen.

В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» «Фонтанке» сообщили о трех участниках ДТП: грузовике и двух легковых машинах. В приложении «Ваш ЗСД» водителей предупреждают об аварийном транспорте в крайних правых полосах перед съездом на Богатырский при движении в северном направлении. «Призываем всех пользоваться навигационными сервисами», — добавили в компании.

Пробка на ЗСД, по данным «Яндекса», растянулась уже на 6 километров, начинаясь на Васильевском острове.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний