ЗСД встал от Васильевского до Богатырского из-за ДТП с грузовиком и легковыми
Западный скоростной диаметр Петербурга в вечерний час пик 13 октября встал в 6-километровой пробке. Затор собрала массовая авария.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на ЗСД в направлении съезда на Богатырский проспект столкнулись «минимум 4 машины». На кадрах с места ДТП видно Volkswagen с приоткрытым (возможно, поврежденным) багажником, разбитые Opel и еще один легковой автомобиль, грузовик Hyundai с поврежденной кабиной и рядом с ним еще один Volkswagen.
В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» «Фонтанке» сообщили о трех участниках ДТП: грузовике и двух легковых машинах. В приложении «Ваш ЗСД» водителей предупреждают об аварийном транспорте в крайних правых полосах перед съездом на Богатырский при движении в северном направлении. «Призываем всех пользоваться навигационными сервисами», — добавили в компании.
Пробка на ЗСД, по данным «Яндекса», растянулась уже на 6 километров, начинаясь на Васильевском острове.