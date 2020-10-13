Активисты предлагали прохожим на Дворцовой пройти психиатрическую экспертизу. «Врачей» забрали полицейские
В Петербурге на Дворцовой площади 13 октября задержали участников акции в поддержку Александра Меркулова. Об этом сообщает движение «Весна». Молодого человека обвиняют в оправдании терроризма.
«Наша активистка Ася Карпина задержана сотрудниками полиции! Она фотографировала акцию», — говорится в сообщении движения в телеграм-канале.
Как рассказала Карпина «Фонтанке», она и еще четверо задержанных — Александра Шашок, Вячеслав Ягуткин, Ольга Масина и Владимир Василенко — в течение последних 40 минут находятся в автомобиле полиции около отделения.
В рамках акции участники, переодетые во врачей, подходили к прохожим и предлагали пройти психиатрическую экспертизу. Так активисты выражали несогласие с принудительной психиатрической экспертизой Меркулова.
В основу обвинения Александра Меркулова легли посты, которые посвящены анархисту Жлобицкому, совершившему в 2018 году самоподрыв в дверях Архангельского управления ФСБ.