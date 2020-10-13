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13.10.2020 17:02
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Конфликт с охранниками «Галереи» закончился для подростка в отделе полиции. Громкую музыку сочли за хулиганство

Желание послушать музыку на территории торгово-развлекательного центра в компании друзей привело подростка в отдел полиции. Охранники сочли, что звук был слишком громким, а несовершеннолетний не реагировал на просьбы его убавить. Свидетели событий утверждают, что представители учреждения перестарались в демонстрации силы.

По данным «Фонтанки», накануне у 17-летнего посетителя «Галереи» произошел конфликт с охранниками. Юноша, находясь в компании друзей, громко слушал музыку в зоне фудкорта и не реагировал на просьбу убавить звук, поступившую от охранников. Последние вызвали сотрудников полиции и отвели нарушителя в комнату охраны. После он был передан инспектору по делам несовершеннолетних, а затем доставлен в отдел полиции, где в отношении него был составлен протокол по административной статье о «Мелком хулиганстве». Так как родители юноши не смогли сразу его забрать, он был помещен в спецприемник.

Как рассказал «Фонтанке» совершеннолетний друг задержанного Александр, они откликнулись за просьбу убавить музыку, но этого оказалось недостаточно и началось задержание. По его словам, охранники торгово-развлекательного центра применили грубую физическую силу. После этого он и третий участник описываемых событий обратились в отдел полиции со встречным заявлением о нападении на них сотрудников ТРЦ (копия заявления и документа об его принятии есть в распоряжении редакции). В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти подтвердили факт поступления и принятия заявления, добавив, что проводится проверка.

Александр также сообщил, что сейчас его 17-летний друг находится в детской инфекционной больнице на Васильевском острове. Как тот оказался в медучреждении, ему неизвестно. В приемном отделении эту информацию подтвердили, отметив, что пациент поступил по акту полиции.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу торгово-развлекательного центра «Галерея».

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Комментарии (9)

261933551
Значит мало вломили. Надо было всех отоварить
Gregory Skidan
Очередная гопота
260548761
встречное заявление на потомков вохры это правильно. возомнили себя пупом земли.
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