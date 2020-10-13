Конфликт с охранниками «Галереи» закончился для подростка в отделе полиции. Громкую музыку сочли за хулиганство

Желание послушать музыку на территории торгово-развлекательного центра в компании друзей привело подростка в отдел полиции. Охранники сочли, что звук был слишком громким, а несовершеннолетний не реагировал на просьбы его убавить. Свидетели событий утверждают, что представители учреждения перестарались в демонстрации силы.

По данным «Фонтанки», накануне у 17-летнего посетителя «Галереи» произошел конфликт с охранниками. Юноша, находясь в компании друзей, громко слушал музыку в зоне фудкорта и не реагировал на просьбу убавить звук, поступившую от охранников. Последние вызвали сотрудников полиции и отвели нарушителя в комнату охраны. После он был передан инспектору по делам несовершеннолетних, а затем доставлен в отдел полиции, где в отношении него был составлен протокол по административной статье о «Мелком хулиганстве». Так как родители юноши не смогли сразу его забрать, он был помещен в спецприемник.