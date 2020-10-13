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13.10.2020 15:55
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Минздрав России: Коечный фонд для больных коронавирусом занят уже почти на 90%

Министерство здравоохранения Российской Федерации констатировало, что 90% коечного фонда для больных COVID-19 сейчас занято.

«На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90 процентов», — цитирует ТАСС 13 октября заявление заместителя министра здравоохранения РФ Олега Гриднева.

По его словам, из находящихся на больничных койках россиян 20% составляют люди с легкой степенью тяжести. «То есть те пациенты, которые должны находиться, по сути, дома», — отметил Гриднев.

С начала пандемии в России выявили уже 1 326 178 случаев COVID-19. За последние сутки в Петербурге зафиксировано 557 новых заражений — это максимум с начала пандемии.

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Комментарии (7)

michailPotapov
закрыть метро закрыть транспорт освободить дороги от пробок
выдавать любям костюмы химзащиты
за что мы налоги платим
Oleg_I
У нас еще долгая зима впереди, сограждане.
Alexey Petrov
люди, не ведитесь на эту ложь! твёрдо помните - коронавирусов не существует! всё это придумало и инсценировало наше правительство для того чтобы вас облапошить!
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