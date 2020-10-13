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13.10.2020 15:38
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Роспотребнадзор: В Петербурге заболеваемость коронавирусом среди подростков выросла на 181%

Петербургские дети с началом учебного года стали значительно чаще заболевать коронавирусом, сообщила «Фонтанке» 13 октября начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

По ее словам, количество заболевших несовершеннолетних в Северной столице увеличилось на 89% во всех возрастных категориях, за исключением первого года жизни. Среди детей возрастом от 1 до 6 лет, посещающих детские сады, заболеваемость в сентябре выросла на 53% по сравнению с августом. Среди школьников 7–14 лет — на 102%, у подростков 15–17 лет — на 181%.

По её словам, это связано с формированием новых коллективов, когда вернувшиеся с каникул и из отпусков дети интенсивно обмениваются циркулирующими вирусами. При этом доля детей среди всех остальных заболевших невелика и не превышает 10%.

Рост заболеваемости среди лиц 18–29 лет — 10,5%, 30–49 лет — 23%, 50–64 лет — 20%. А в главной группе риска — 65 лет и старше — на 18%.

Полное интервью Ирины Чхинджерия об эпидемиологической ситуации в Петербурге читайте в ближайшее время на «Фонтанке».

Заболеваемость в Северной столице продолжает расти — сегодня был поставлен очередной антирекорд по количеству новых заразившихся.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

263820951
добрый день1 ну начнем с того, что это вирус, который имеет свойство передаваться воздушно - капельным путем. и как все вирусы мутагенен. Вы реально думали, что вот так оно и будет. А вот нет вирус мутирует и это как белый день было понятно с самого начала. В первую волну я внимательно следила за возрастными границами в котором работает вирус. И если не заражались другие возрастные категории, то штам был такой, а сейчас мутировал и пошли все без разбора.
***_555
А помниться некая докторка на 1-м канале вещала про чудо чудесное, которое только стариков выкашивает.
263820911
Сколько всего Роспотребнадзор и другие организации (лаборатории) берут анализов сейчас и в апреле - августе. Только так можно утверждать % роста инфицированных. Остальное - воздух!
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