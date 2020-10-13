Роспотребнадзор: В Петербурге заболеваемость коронавирусом среди подростков выросла на 181%

По ее словам, количество заболевших несовершеннолетних в Северной столице увеличилось на 89% во всех возрастных категориях, за исключением первого года жизни. Среди детей возрастом от 1 до 6 лет, посещающих детские сады, заболеваемость в сентябре выросла на 53% по сравнению с августом. Среди школьников 7–14 лет — на 102%, у подростков 15–17 лет — на 181%.

Петербургские дети с началом учебного года стали значительно чаще заболевать коронавирусом, сообщила «Фонтанке» 13 октября начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

По её словам, это связано с формированием новых коллективов, когда вернувшиеся с каникул и из отпусков дети интенсивно обмениваются циркулирующими вирусами. При этом доля детей среди всех остальных заболевших невелика и не превышает 10%.



Рост заболеваемости среди лиц 18–29 лет — 10,5%, 30–49 лет — 23%, 50–64 лет — 20%. А в главной группе риска — 65 лет и старше — на 18%.



Полное интервью Ирины Чхинджерия об эпидемиологической ситуации в Петербурге читайте в ближайшее время на «Фонтанке».



Заболеваемость в Северной столице продолжает расти — сегодня был поставлен очередной антирекорд по количеству новых заразившихся.