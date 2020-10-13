За удары дубинками на Болотной 8 лет назад ЕСПЧ обязал Россию выплатить пенсионерке 20 тысяч евро
Европейский суд по правам человека признал нарушение статьи конвенции о запрете пыток и праве на свободу собраний по искам 75-летней Тураны Варжабетьян и Виктора Захарова. Их в 2012 году на Болотной ударили полицейские.
О решении ЕСПЧ сообщает 13 октября. Из текста на сайте суда следует, что Захаров и Варжабетьян 6 мая 2012 года участвовали в митинге на Болотной площади в Москве.
«Оба заявителя утверждали, что во время разгона, несмотря на мирное поведение, полицейские ударили их по голове резиновой дубинкой. Они безуспешно обжаловали отказ властей в возбуждении уголовного дела по этому поводу», — описывает суд и отмечает, что мирное поведение заявителей не подвергалось сомнению ни в России, ни на этапе рассмотрения жалоб в Страсбурге.
«Настоящее дело было первым случаем, когда Суд рассматривал индивидуальные жалобы, касающиеся жестокого обращения со стороны полиции во время разгона митинга на Болотной площади», — сказано в решении.
Суд признал нарушение статьи о запрете пыток и статьи о свободе собраний и объединений. Пенсионерке присудили выплату в 16,9 тысячи евро, Захарову — 16 тысяч. Также Россия должна компенсировать судебные издержки по 4,5 тысячи евро каждому заявителю.
ЕСПЧ становился и на сторону тех, кого в России сочли организаторами митинга на Болотной.