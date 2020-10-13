Петербургских полицейских задержали на получении взятки в 2 млн рублей. Силовики подержали в руках «куклу» и 25 тысяч

Как стало известно изданию, 13 октября следственным отделом СК Ленобласти по Волховскому району возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. В корысти подозревают сотрудников отдела по борьбе с имущественными преступлениями ОМВД по Приморскому району Петербурга: 42-летнего подполковника Курочкина и 31-летнего капитана Пуговкина.

Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали коллег из Приморского района под Волховом. Полицейские были застигнуты с приличной взяткой на руках, которая, впрочем, была муляжом за исключением нескольких банкнот. По версии следствия, за деньги они обещали решить квартирный вопрос, рассказали 47news в правоохранительных органах.

Накануне около девяти вечера они были задержаны оперативниками управления собственной безопасности при поддержке спецназа «Гранит». Это произошло сразу после того, как Курочкин и Пуговкин получили два миллиона рублей в машине на Октябрьской набережной в райцентре.



Взяткодатель действовал в рамках оперативного эксперимента, рассказали в полиции, добавив, что настоящих денег было 25 тысяч рублей, а остальное «кукла». Также силовики заглянули в кабинет врио начальника подразделения, где служат задержанные, на улице Ильюшина в Петербурге. Руководитель привлечен в качестве свидетеля.



По предварительным данным, денег сотрудники полиции добивались с июля по октябрь 2020 года от некоего Гасымова за отказ в возбуждении уголовного дела, в фабуле которого были возможные махинации с квартирой в Приморском районе Петербурга. За вознаграждение также обещали помочь с отменой ограничений на регистрационные действия с этим жильём.



Подполковник Курочкин и капитан Пуговкин, по данным 47news, задержаны на двое суток. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

