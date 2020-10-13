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13.10.2020 12:00
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Женщине, убившей своего кота из-за колбасы, суд назначил четыре месяца ограничения свободы

Суд в Вологодской области вынес решение по делу пенсионерки, которая убила своего кота. Об этом 13 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Женщина обвинялась по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель). Инцидент произошел 11 августа — пенсионерка пришла домой в состоянии алкогольного опьянения.

«Мировой судья установил, что вечером 11 августа 2020 года в прихожей своей квартиры в г. Харовске Вологодской области подсудимая нанесла своему серому беспородному коту Васе удар ножом в левый бок, причинив сквозное колото-резаное ранение живота и брюшной полости. Желая коту смерти, пенсионерка не приняла мер к оказанию ему неотложной ветеринарной помощи и выставила в подъезд», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Кота на следующий день нашли соседи и отправили к ветеринару, однако спасти животное не удалось.

«Подсудимая вину признала. Как следует из ее объяснений, в тот вечер она в алкогольном опьянении вернулась домой, где в спальне поскользнулась на кошачьих фекалиях. После чего на кухне она увидела, что кот сидит на столе и ест колбасу на тарелке», — уточнили в суде.

Убийство животного в тот момент «не показалось ей излишне жестоким». Мировой судья назначил женщине наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы. Ей запрещено выезжать за пределы района, менять место жительства, покидать жилище с 23:00 до 06:00 следующего дня. Ранее женщину уже привлекали к уголовной ответственности за ножевые ранения собутыльнику, судимость погашена.

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Комментарии (4)

Урус-Баши
Быдла много стало. Кота к горшку не приучила, хотя это очень просто. Ну и зарезать - нормальная реакция личностей с низким социальным уровнем. Быдло.
IvanLoh
И это наказание? Будет дома бухать с со своими собутыльниками и все.
Pilat
Т.е. на водку бабло есть, а на колбасу нет.
Коты просто так на пол не гадят.
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