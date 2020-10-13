Женщине, убившей своего кота из-за колбасы, суд назначил четыре месяца ограничения свободы

Суд в Вологодской области вынес решение по делу пенсионерки, которая убила своего кота. Об этом 13 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.



Женщина обвинялась по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель). Инцидент произошел 11 августа — пенсионерка пришла домой в состоянии алкогольного опьянения.



«Мировой судья установил, что вечером 11 августа 2020 года в прихожей своей квартиры в г. Харовске Вологодской области подсудимая нанесла своему серому беспородному коту Васе удар ножом в левый бок, причинив сквозное колото-резаное ранение живота и брюшной полости. Желая коту смерти, пенсионерка не приняла мер к оказанию ему неотложной ветеринарной помощи и выставила в подъезд», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

