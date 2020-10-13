В России за сутки сделали минимальное с августа число тестов на коронавирус

Специалисты в России провели 172 тысячи тестов на коронавирус за сутки, это минимум с 4 августа, следует из опубликованных во вторник данных Роспотребнадзора.

4 августа ведомство сообщало о 171 тыс. проведенных исследований, отмечает 13 октября ТАСС.



С начала эпидемии в стране сделали уже более 51,3 млн тестов.

По всей России с начала пандемии насчитали 1 312 310 случаев COVID-19. Это четвертый результат в мире после Бразилии (более 5 миллионов), Индии (7,1 миллиона) и США (почти 7,8 миллиона). Большинство заболевших россиян (1 024 235) смогли вылечиться от коронавируса, а летальных исходов зафиксировали 22 722.

