FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
77.02р91.00р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
13.10.2020 09:49
1
Печать

В России за сутки сделали минимальное с августа число тестов на коронавирус

Специалисты в России провели 172 тысячи тестов на коронавирус за сутки, это минимум с 4 августа, следует из опубликованных во вторник данных Роспотребнадзора.

4 августа ведомство сообщало о 171 тыс. проведенных исследований, отмечает 13 октября ТАСС.

С начала эпидемии в стране сделали уже более 51,3 млн тестов.

По всей России с начала пандемии насчитали 1 312 310 случаев COVID-19. Это четвертый результат в мире после Бразилии (более 5 миллионов), Индии (7,1 миллиона) и США (почти 7,8 миллиона). Большинство заболевших россиян (1 024 235) смогли вылечиться от коронавируса, а летальных исходов зафиксировали 22 722.

Накануне в России выявили 13592 случая коронавируса — позавчера было 13634, показатель остается примерно на одном уровне.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

BSB888
Прекрасное решение-правильным путём идёте товарищи! Меньше тестов-меньше выявленных новых заболевших-меньше заболевших-больше выздоравливающих и вот она победа над короновирусом. Самое лучшее когда не может решить проблему НЕ ЗАМЕЧАТЬ ЕЁ! Чисто российское ноу-хау разработано в Кремле. Уже много раз испробованное, закрываешь глаза и проблемы нет! 😑🤐😵
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний