Петербуржец Бублик при поддержке мамы и бабушки вышел во второй круг теннисного St. Petersburg Open 2020
На теннисном турнире St. Petersburg Open 2020 12 октября завершился первый игровой день в основной сетке. Россияне победили в своих матчах.
Начался игровой день со встречи Аслана Карацева (Россия, №268 мирового рейтинга) и Тенниса Сандгрена (США, №47). Российский спортсмен победил со счетом 7:5, 3:6, 7:5.
Главным событием для петербургских любителей тенниса стало противостояние уроженца Северной столицы Александра Бублика (Казахстан, №49) и Маккензи Макдональда (США, №236). Домашние стены помогли Бублику выйти во второй круг (2:6, 7:6, 6:4).
- Играя в Петербурге, безусловно, я испытываю невероятные эмоции, - заявил Бублик после победы. - Всегда сложно играть, когда на тебя смотрит семья. Все пишут, звонят, хотят прийти. Я как тень, когда прилетаю в Петербург. Все знают, что я спортсмен, но никто никогда не видел, поэтому здесь, безусловно, играть сложнее, но и победа, нужно сказать, слаще. На трибуне сегодня были мама и бабушка.
Другие результаты дня:
Одиночный разряд:
Евгений Донской (Россия, №115) - Егор Герасимов (Белоруссия, №83) 6:4, 7:6.
Стэн Вавринка (Швейцария, №17) - Дэниель Эванс (Великобритания, №34) 3:6, 7:6, 7:5;
Кэмерон Норри (Великобритания, №72) - Тэйлор Фритц (США, №30) 6:4, 4:6, 6:3.
Парный разряд:
Карен Хачанов (Россия, №16)/Андрей Рублев (Россия, №12) - Джейми Маррей (Великобритания, №27)/Нил Скупски (Великобритания, , №28) 6:7, 6:3, 13:11;
Александр Бублик (Казахстан, №49)/Рейлли Опелка (США, 36) - Никола Качич (Сербия, №52)/Миомир Кецманович (Сербия, №41) 2:6, 7:6, 10:8.
Мужской теннисный турнир St. Petersburg Open 2020 проводится в 25 раз. В разные годы его победителями становились Евгений Кафельников, Марат Сафин, Михаил Южный, Энди Маррей, Даниил Медведев. В нынешнем году призовой фонд турнира составил 1,244 млн долларов. Из них победителю в одиночной разряде достанутся 92,9 тысяч долларов, а в парном разряде - 35,8 тысяч долларов.
Расписание на 13 октября.
Главный корт (Сибур Арена).
13:00. Фелисиано Лопес (Испания, №57) - Борна Чорич (Хорватия, №27);
Затем. Джеффри Джон Вульф (США, №120) - Милош Раонич (Канада, №21);
Затем. Карен Хачанов (Россия, №16) - Джеймс Дакворт (Австралия, №91);
Не ранее 18:30. Вашек Поспишил (Канада, №76) - Андрей Рублев (Россия, №12);
Затем. Даниил Голубев (Россия)/Евгений Тюрнев (Россия, №410) - Джеймс Дакворт (Австралия, №91)/Илья Ивашко (Белоруссия, №136);
Корт 1 (Легкоатлетический манеж).
13:00. Адриан Маннарино (Франция, №39) - Илья Ивашко (Белоруссия, №136);
Затем. Михаил Кукушкин (Казахстан, №88) - Миомир Кецманович (Сербия, №41);
Затем. Евгений Донской (Россия, №115)/Роман Сафиуллин (Россия, №191) -
Юрген Мельцер (Австрия, №35)/Эдуар Роже-Васслен (Франция, №22);
Затем. Тэйлор Фритц (США, №30)/Кэмерон Норри (Великобритания, №72) - Люк Бэмбридж (Великобритания, №55)/Дэниель Эванс (Великобритания, №34);
Затем. Сандер Жилле (Бельгия, №41)/Йоран Флиген (Бельгия, №36) - Марсело Демолинер (Бразилия, №48)/Матве Мидделкооп (Нидерланды, №56).