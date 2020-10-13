Петербуржец Бублик при поддержке мамы и бабушки вышел во второй круг теннисного St. Petersburg Open 2020

На теннисном турнире St. Petersburg Open 2020 12 октября завершился первый игровой день в основной сетке. Россияне победили в своих матчах.



Начался игровой день со встречи Аслана Карацева (Россия, №268 мирового рейтинга) и Тенниса Сандгрена (США, №47). Российский спортсмен победил со счетом 7:5, 3:6, 7:5.



Главным событием для петербургских любителей тенниса стало противостояние уроженца Северной столицы Александра Бублика (Казахстан, №49) и Маккензи Макдональда (США, №236). Домашние стены помогли Бублику выйти во второй круг (2:6, 7:6, 6:4).

