Послушник украл деньги на ремонт храма и шикарно отдохнул в Москве. Арендовал даже охрану

Полицейские задержали в Рязанской области 34-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег из монастыря во Владимирской области. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба МВД по региону.



Сама кража произошла еще в сентябре — тогда с заявлением в полицию обратился настоятель храма. Он сообщил о пропаже 800 тыс. рублей, которые прихожане собрали на ремонт церкви. Деньги хранились просто в шкафу в келье настоятеля, о чем и узнал один из послушников. 34-летний уроженец Псковской области покинул монастырь сразу после пропажи денег.

