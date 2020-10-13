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13.10.2020 00:57
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Послушник украл деньги на ремонт храма и шикарно отдохнул в Москве. Арендовал даже охрану

Полицейские задержали в Рязанской области 34-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег из монастыря во Владимирской области. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сама кража произошла еще в сентябре — тогда с заявлением в полицию обратился настоятель храма. Он сообщил о пропаже 800 тыс. рублей, которые прихожане собрали на ремонт церкви. Деньги хранились просто в шкафу в келье настоятеля, о чем и узнал один из послушников. 34-летний уроженец Псковской области покинул монастырь сразу после пропажи денег.

В результате найти его удалось в Рязанской области. В совершении кражи мужчина признался, однако деньги вернуть не удалось. Он рассказал, что потратил их «на аренду автомобиля и охранников, посещение ресторанов и проживание на съемной квартире в Москве». Видимо, после того, как деньги закончились, бывший послушник отправился к другу в Рязанскую область, чтобы пожить у него.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». Экс-послушник заключен под стражу.

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