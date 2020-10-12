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12.10.2020 20:48
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ГИБДД продолжает нести потери. По «нетрезвой» статье оформлен глава всеволожского отдела

Начальник отдела ГИБДД по Всеволожскому району Ленинградской области Алексей Рыжов получил протокол по серьёзной административной статье после общения с собственной безопасностью дорожной полиции.

Как сообщает 47news, по предварительной информации, утром 12 октября во Всеволожске сотрудники отдельного специального батальона № 2 и сотрудники 11-го контрольно-профилактического отдела УГИБДД остановили служебный автомобиль Рыжова, он был за рулём. Ему вменили нарушение по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

За подобной статьёй для полицейских часто следует увольнение. Рыжов служит в правоохранительных органах около 20 лет. Дозвониться до него изданию не удалось.

В ГУ МВД России «Фонтанке» заявили, что по данному факту в установленном законном порядке проводится проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.

47news связывает произошедшее с противостоянием начальника ГУ МВД генерала Романа Плугина и начальника УГИБДД генерала Алексея Семёнова. Первый предлагает второму уйти. Собственная безопасность полицейского главка, напоминает издание, на протяжении года «намекает» Семёнову арестами подчинённых на желательный уход, но он упрямится.

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Комментарии (18)

ASFXZ
Ахах,воюйте сильнее.Тогда все начинают работать,а не просто простых вводил прессовать.
lamer
На дороге живого ГАИ-шника не увидишь, а тут вотонокак. И ОСБ2, и особисты. Ну чиста случайно во Всеволожск приехали.
W Bons
еще один сгорел на работе
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