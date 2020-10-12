«ГАЗели» срубают столбы и заборы в Петербурге, а на Стародеревенской «Пежо» ждал трамвая на выделенке
Дождливая погода принесла в Петербург дорожные аварии. Водители не могут удержать машины на дороге и въезжают в препятствия.
Сразу о двух ДТП с участием грузовых «ГАЗелей» сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Вечером 12 октября на Приморском шоссе под Сестрорецком, неподалеку от кладбища, фургон врезался в фонарный столб и свалил его на встречную полосу.
«Чудом не зацепило», — пишет очевидец Кирилл.
Ранее днем на Свердловской набережной грузовая «ГАЗель» врезалась в разделительное ограждение прямо у пешеходного перехода, рассказывают в группе. Судя по кадрам с места ДТП, машина также задела светофор.
А на углу Камышовой и Стародеревенской улиц компанию большим «шатателям заборов» составил маленький. Автомобиль Peugeot, врезавшись в металлическое ограждение трамвайной выделенки, вылетел на пути и остановился на тротуаре у трамвайной остановки, сообщает участник группы Альберт.