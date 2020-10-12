Дождливая погода принесла в Петербург дорожные аварии. Водители не могут удержать машины на дороге и въезжают в препятствия.



Сразу о двух ДТП с участием грузовых «ГАЗелей» сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Вечером 12 октября на Приморском шоссе под Сестрорецком, неподалеку от кладбища, фургон врезался в фонарный столб и свалил его на встречную полосу.

«Чудом не зацепило», — пишет очевидец Кирилл.