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12.10.2020 19:28
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«ГАЗели» срубают столбы и заборы в Петербурге, а на Стародеревенской «Пежо» ждал трамвая на выделенке

Дождливая погода принесла в Петербург дорожные аварии. Водители не могут удержать машины на дороге и въезжают в препятствия.

Сразу о двух ДТП с участием грузовых «ГАЗелей» сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Вечером 12 октября на Приморском шоссе под Сестрорецком, неподалеку от кладбища, фургон врезался в фонарный столб и свалил его на встречную полосу.

«Чудом не зацепило», — пишет очевидец Кирилл.

Ранее днем на Свердловской набережной грузовая «ГАЗель» врезалась в разделительное ограждение прямо у пешеходного перехода, рассказывают в группе. Судя по кадрам с места ДТП, машина также задела светофор.

А на углу Камышовой и Стародеревенской улиц компанию большим «шатателям заборов» составил маленький. Автомобиль Peugeot, врезавшись в металлическое ограждение трамвайной выделенки, вылетел на пути и остановился на тротуаре у трамвайной остановки, сообщает участник группы Альберт.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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