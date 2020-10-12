Психолог расскажет, куда заводят эмоции и как их укрощать

Бывает, что всё валится из рук от счастья, а бывает, что от плохих эмоций. В первом случае мы не желаем брать себя в руки, во втором — хотели бы, но не всегда получается. Как управлять эмоциями и до какой степени они «управляются» — расскажет в лектории «Прямая речь» 19 октября психолог, член Российской психотерапевтической лиги Елена Новоселова. 18+

Елену можно было слышать и на «Серебряном дожде», и видеть в «Правилах жизни» на телеканале «Культура». И в инстаграме она дает прикладные советы. Например, если «не по себе» — утром, плетясь на кухню за кофе, захватите три листка формата А4. И пишите все что в голову взбредет. Потому что внутри вас уже есть некий вопрос, вы в любом случае на него выйдете — а так как бы заранее начинаете выметать мусор из головы. Это очень нудная «уборка» — но, уверяет Елена, это работает. Только потом не перечитывайте и сразу сожгите — не любоваться же мусором. Или еще. Дайте себе задание: в течение дня быть благодарным за любую ерунду. Автобус вовремя пришел — спасибочки; начальство замечание сделало — «спасибо за советы». На таком подогреве вполне можно продержаться — и это ведь не вранье: просто раньше вы пунктуальных автобусов не замечали, а начальство порой и вправду хочет не вас ущемить, а сделать как лучше. Или еще прием: «не могу» переделать в «не хочу» — так вы яснее взглянете на причину, по которой вы чего-то не делаете.