От терменвокса до тетриса: что вы могли пропустить на фестивале электронной музыки в эфире «Фонтанки»

В течение двух вечеров — 8 и 9 октября — в эфире tv.fontanka.ru и в группе «Фонтанки» в ВКонтакте проходил онлайн-фестиваль электронной музыки «Термен-Фест». Его слушателями стали свыше 300 тысяч пользователей интернета. Записи по-прежнему доступны для просмотра: 1-й день — по этой ссылке, 2-й день — здесь.



Музыканты, чьи выступления сохранились на видео, представляют разные страны: Великобританию, Германию, Израиль, Италию, США, Латвию, Францию, Швейцарию, Эстонию и Россию (в эфире выступили музыканты из Петербурга и Москвы).