FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
77.03р90.72р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
12.10.2020 17:15
0
Печать

От терменвокса до тетриса: что вы могли пропустить на фестивале электронной музыки в эфире «Фонтанки»

В течение двух вечеров — 8 и 9 октября — в эфире tv.fontanka.ru и в группе «Фонтанки» в ВКонтакте проходил онлайн-фестиваль электронной музыки «Термен-Фест». Его слушателями стали свыше 300 тысяч пользователей интернета. Записи по-прежнему доступны для просмотра: 1-й день — по этой ссылке, 2-й день — здесь.

Музыканты, чьи выступления сохранились на видео, представляют разные страны: Великобританию, Германию, Израиль, Италию, США, Латвию, Францию, Швейцарию, Эстонию и Россию (в эфире выступили музыканты из Петербурга и Москвы).

Фото: предоставлено организаторами

Артисты постарались представить электронную музыку в ее многообразии и историческом развитии — от произведений, исполненных на терменвоксе — первом электроакустическом инструменте, — до композиции на тетрисе, а также слияния восточных инструментов с электронным саундом.

Визуальный ряд такого необычного шоу также потребовал использования новейших технологий, таких, как виртуальная реальность и кинект (сенсор движений).

Фестиваль проводился при поддержке комитета по культуре.

Фото: предоставлено организаторами

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний