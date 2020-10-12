От терменвокса до тетриса: что вы могли пропустить на фестивале электронной музыки в эфире «Фонтанки»
В течение двух вечеров — 8 и 9 октября — в эфире tv.fontanka.ru и в группе «Фонтанки» в ВКонтакте проходил онлайн-фестиваль электронной музыки «Термен-Фест». Его слушателями стали свыше 300 тысяч пользователей интернета. Записи по-прежнему доступны для просмотра: 1-й день — по этой ссылке, 2-й день — здесь.
Музыканты, чьи выступления сохранились на видео, представляют разные страны: Великобританию, Германию, Израиль, Италию, США, Латвию, Францию, Швейцарию, Эстонию и Россию (в эфире выступили музыканты из Петербурга и Москвы).
Артисты постарались представить электронную музыку в ее многообразии и историческом развитии — от произведений, исполненных на терменвоксе — первом электроакустическом инструменте, — до композиции на тетрисе, а также слияния восточных инструментов с электронным саундом.
Визуальный ряд такого необычного шоу также потребовал использования новейших технологий, таких, как виртуальная реальность и кинект (сенсор движений).
Фестиваль проводился при поддержке комитета по культуре.