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12.10.2020 16:24
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Суд оштрафовал «Спартак» на максимальную сумму за нарушение коронавирусных ограничений по итогам матча с «Зенитом»

Суд признал виновным футбольный клуб «Спартак» по делу о нарушении административного регламента на матче против «Зенита», который прошел в Москве 3 октября. Как сообщает «Чемпионат.com» 12 октября, красно-белым назначен штраф в размере 300 тысяч рублей (максимальный размер). «Решение может быть обжаловано в течение 20 суток», — уточнили в Тушинском суде Москвы.

Согласно протоколу, матч «Спартак» — «Зенит» посетили 17 150 зрителей, что вписывается в ограничение 50 процентов от общей вместимости (45 тысяч человек). Однако официальные органы считают, что зрителей было гораздо больше. Кроме того, болельщики нарушали требования для предотвращения распространения инфекции: не надевали маски с перчатками и не соблюдали социальную дистанцию.

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Комментарии (1)

Василий Марущак
Зашибись у нас суд, выносит обвинительное решение по принципу : официальные органы считают.
Ну это капец, очередное дно.
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