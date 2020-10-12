В Ташкентской области Узбекистана правоохранители задержали 124 человека, которые присутствовали на петушиных боях. Им всем грозит штраф за нарушение карантина.



Как сообщается 12 октября на сайте МВД республики, азартные состязания, в том числе бои с петухами, были организованы на частной лошадиной ферме 9 октября. Они проводились под покровом ночи — около 0:30. Несмотря на действующие правила карантина, на них присутствовало множество людей. Кроме того, были незаконно организованы торговые пункты и предлагаемые в них продукты питания «абсолютно не соответствовали санитарным нормам».

