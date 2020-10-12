На петушиных боях в Узбекистане задержаны более 120 человек — они нарушили карантин
В Ташкентской области Узбекистана правоохранители задержали 124 человека, которые присутствовали на петушиных боях. Им всем грозит штраф за нарушение карантина.
Как сообщается 12 октября на сайте МВД республики, азартные состязания, в том числе бои с петухами, были организованы на частной лошадиной ферме 9 октября. Они проводились под покровом ночи — около 0:30. Несмотря на действующие правила карантина, на них присутствовало множество людей. Кроме того, были незаконно организованы торговые пункты и предлагаемые в них продукты питания «абсолютно не соответствовали санитарным нормам».
На место выехала специальная группа, в которую вошли сотрудники органов внутренних дел области, задействованных на ночное несение службы, оперативных служб главного управления, ППС и мобилизационных отрядов по выполнению оперативных задач. Они оформили нарушения 124 участников мероприятия. Петухи, которых привезли для боя, изъяты в качестве вещественных доказательств. Ведутся дополнительные опросы.
В Узбекистане зафиксировано более 61 тысячи заболевших коронавирусом, за сутки прирост составил 322 случая. Ковидными признаны всего 505 смертей (три за сутки). Выздоровели 58 тысяч человек.
Петушиные бои в Узбекистане официально разрешены и пользуются большой популярностью. Однако в СМИ и соцсетях регулярно звучат призывы запретить их из-за негуманного обращения с птицами, отмечает «Спутник Узбекистан». ГУВД Ташкента весной 2019 года заявляло, что готовит предложения по введению запрета на бои с животными.