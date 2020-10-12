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12.10.2020 15:17
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На петушиных боях в Узбекистане задержаны более 120 человек — они нарушили карантин

В Ташкентской области Узбекистана правоохранители задержали 124 человека, которые присутствовали на петушиных боях. Им всем грозит штраф за нарушение карантина.

Как сообщается 12 октября на сайте МВД республики, азартные состязания, в том числе бои с петухами, были организованы на частной лошадиной ферме 9 октября. Они проводились под покровом ночи — около 0:30. Несмотря на действующие правила карантина, на них присутствовало множество людей. Кроме того, были незаконно организованы торговые пункты и предлагаемые в них продукты питания «абсолютно не соответствовали санитарным нормам».

На место выехала специальная группа, в которую вошли сотрудники органов внутренних дел области, задействованных на ночное несение службы, оперативных служб главного управления, ППС и мобилизационных отрядов по выполнению оперативных задач. Они оформили нарушения 124 участников мероприятия. Петухи, которых привезли для боя, изъяты в качестве вещественных доказательств. Ведутся дополнительные опросы.

Фото: МВД Республики Узбекистан

В Узбекистане зафиксировано более 61 тысячи заболевших коронавирусом, за сутки прирост составил 322 случая. Ковидными признаны всего 505 смертей (три за сутки). Выздоровели 58 тысяч человек.

Петушиные бои в Узбекистане официально разрешены и пользуются большой популярностью. Однако в СМИ и соцсетях регулярно звучат призывы запретить их из-за негуманного обращения с птицами, отмечает «Спутник Узбекистан». ГУВД Ташкента весной 2019 года заявляло, что готовит предложения по введению запрета на бои с животными.

Фото: МВД Республики Узбекистан

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