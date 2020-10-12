«Единая Россия» рассмотрит снятие полномочий с депутата Лысакова за высказывания
Президиум фракции «Единая Россия» рассмотрит вопрос о снятии полномочий первого зампреда комитета Госдумы по законодательству Вячеслава Лысакова. Об этом сообщил лидер фракции Сергей Неверов 12 октября.
«Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков. При этом, оставаясь просто депутатом, Вячеслав Иванович вправе выражать свою позицию так, как считает нужным. И в этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции», — отметил он.
О каких именно высказываниях Лысакова идет речь, Неверов не уточнил.
Ранее Вячеслав Лысаков не голосовал за президентские поправки к Конституции, а также пожаловался в Генпрокуратуру на пропускной режим в Москве.