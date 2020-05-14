«Нарушение конституционных прав граждан». Депутат Госдумы от «Единой России» жалуется генпрокурору на пропускной режим в Москве

Депутат отмечает, что контроль за гражданами осуществляется в том числе с помощью проверки биллингов мобильной связи и банковских транзакций.

Первый заместитель председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству, член фракции «Единая Россия» Вячеслав Лысаков просит генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить конституционность пропускного режима, введённого в Москве. «Введение пропускной системы сопровождается нарушением конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни», — цитирует 14 мая «Интерфакс» текст обращения парламентария к генпрокурору.

«Банковская и биллинговая информация является конфиденциальной информацией, охраняемой государством», а получать их силовики вправе лишь при проведении оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий», — уверен Лысаков.



«Лица, имеющие доступ к сведениям пропускной системы Москвы, получают такую информацию без всяких «формальностей», установленных федеральными законами», — утверждает Лысаков и называет нынешнюю практику недопустимой «в связи с отсутствием правовых оснований».



Депутат утверждает, что приложение «Социальный мониторинг», которое мэрия столицы использует для слежки за теми, кто обязан соблюдать карантин, позволяет получать доступ «ко всей персональной информации граждан на телефоне, а не только к сведениям о местоположении».



Распознавание лиц в приложении осуществляется через эстонский сервис и серверы, расположенные на территории Германии, уточняет единоросс. Лысаков по итогам прокурорской проверки просит принять необходимые меры реагирования.



Пропускной режим был введён в Москве 15 апреля. Приложение «Социальный мониторинг» появилось в онлайн-магазинах 31 марта. Реплики пользователей о том, что приложение передаёт данные россиян иностранным государствам в нарушение требования «закона Яровой», ранее в столичной мэрии назвали «домыслами», напоминает «Интерфакс».

