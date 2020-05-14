«Нарушение конституционных прав граждан». Депутат Госдумы от «Единой России» жалуется генпрокурору на пропускной режим в Москве
Первый заместитель председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству, член фракции «Единая Россия» Вячеслав Лысаков просит генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить конституционность пропускного режима, введённого в Москве. «Введение пропускной системы сопровождается нарушением конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни», — цитирует 14 мая «Интерфакс» текст обращения парламентария к генпрокурору.
Депутат отмечает, что контроль за гражданами осуществляется в том числе с помощью проверки биллингов мобильной связи и банковских транзакций.
«Банковская и биллинговая информация является конфиденциальной информацией, охраняемой государством», а получать их силовики вправе лишь при проведении оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий», — уверен Лысаков.
«Лица, имеющие доступ к сведениям пропускной системы Москвы, получают такую информацию без всяких «формальностей», установленных федеральными законами», — утверждает Лысаков и называет нынешнюю практику недопустимой «в связи с отсутствием правовых оснований».
Депутат утверждает, что приложение «Социальный мониторинг», которое мэрия столицы использует для слежки за теми, кто обязан соблюдать карантин, позволяет получать доступ «ко всей персональной информации граждан на телефоне, а не только к сведениям о местоположении».
Распознавание лиц в приложении осуществляется через эстонский сервис и серверы, расположенные на территории Германии, уточняет единоросс. Лысаков по итогам прокурорской проверки просит принять необходимые меры реагирования.
Пропускной режим был введён в Москве 15 апреля. Приложение «Социальный мониторинг» появилось в онлайн-магазинах 31 марта. Реплики пользователей о том, что приложение передаёт данные россиян иностранным государствам в нарушение требования «закона Яровой», ранее в столичной мэрии назвали «домыслами», напоминает «Интерфакс».
Депутат Вячеслав Лысаков — не первый представитель Федерального собрания России, который подверг публичной критике решения исполнительной власти по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. 17 апреля сенатор Вячеслав Мархаев в Совете Федерации заявил, что «принимаемые меры по предотвращению последствий от распространения коронавируса носят характер полумер, которые усугубляют и без того сложное положение в стране». «Люди попадают в ещё большую финансовую яму, которая может дать начало стихийным и необратимым процессам по всей стране», — сказал тогда представитель правительства Иркутска.