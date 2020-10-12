Группа «Бригадный подряд» отметит 35-летие
Петербургские панки из группы «Бригадный подряд» приближаются к солидному возрасту — в этом году музыканты отмечают 35 лет творческой деятельности. Строго говоря, это юбилей Александра Лукьянова, гитариста и основателя группы, — он единственный, кто, пусть и с перерывами, но прошел весь путь коллектива, остальные нынешние участники присоединились намного позже. Но радоваться это никоим образом не мешает — «Бригадный подряд» собирает клуб «Космонавт» 18 октября (18+).
Петербург станет последним городом тура со звучным названием «35 лет наш лозунг — куй». Сет-лист обещают интересный — в соцсетях концерта сообщается, что прозвучат не только песни, которые уже очень давно не исполнялись со сцены, но также состоится премьера нового сингла.
Одной новинкой «Бригадный подряд» уже успел порадовать поклонников — весной группа выпустила песню «Как в первый раз». Композиция была представлена в live-формате.
«Бригадный подряд» — панк-группа из Санкт-Петербурга, основанная в 1985 году Николаем Михайловым, Александром «Сантёром» Лукьяновым и Дмитрием Бабичем. За минувшие годы состав группы неоднократно менялся. На данный момент у коллектива более двух десятков альбомов, последний из которых — «Плоская земля» — вышел в 2019 году.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»