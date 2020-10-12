Театр Поколений выпускает премьеру по Чехову

Максим Карнаухов, один из создателей проекта ТЕАТР.НАВЫНОС, выпускает в Театре Поколений уже вторую премьеру – спектакль «Три», сопроводив его подзаголовком «Лекция о времени в пьесе А. П. Чехова «Три сестры»». Этот мотив – ведущий в чеховской драматургии: персонажи говорят о времени в связи с разными событиями, грустными и забавными, припоминают собственное прошлое и страны, рассуждают о мимолетности счастливых эпизодов и монотонном движении жизни.

Пьеса используется лишь как отправная точка, чтобы перейти к другим текстам. Проводниками в извивах режиссерских мыслей и лекторами станут сестры Прозоровы. Ольга (Наталья Пономарева), Маша (Ниеле Мейлуте) и Ирина (Регина Ацапкина) наблюдают за собой словно со стороны, анализируют ситуацию, в которую попали, и цитируют многочисленные исследования о пьесе, внутри которой существуют.

«Три» режиссера Максима Карнаухова и драматурга Элины Петровой — пространство, где соединяются различные времена и языки, пространство, которое искривляется и возвращает героинь в место, из которого они пытаются сбежать. Таким образом мир самих сестер пересобирается и одновременно обнуляются ожидания и стереотипы, связанные с одной из самых известных пьес Чехова.



Увидеть спектакль можно 16 октября (начало в 19.30) и 18 октября (начало в 19.00). 18+



Наталия Эфендиева

